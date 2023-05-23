操刀星宇航空特調！阿翔再推「炒鱔魚意麵」調酒　喝完不自覺笑了

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針對此次餐會，阿翔用了許多台南在地元素來製成調酒，像是「台南炒鱔魚意麵風味」，「十平」的簡老闆就形容這杯調酒：「我喝完後不自覺地笑了，因為它真的太好玩太有趣了。」原因在於這杯調酒，竟然完整地將洋蔥、鱔魚、糖、烏醋等這些風味完整神還原。
阿翔詳述作法：「洋蔥要先泡水去掉辛辣的硫化物，徹底炒出香味後，再加入白兔牌黑醋與醬油拌炒，而鱔魚這個元素，我是用昆布、鰹魚湯來製造出那海鮮該有的旨味，這些材料攪打成汁後，之後又加入牛奶，讓這些材料與汁液分開，像是法式料理會用上的『澄清』手法。」
因為這些材料如果是做成熱食時酸度適中，但做成冰冷的特調時可能就會有過酸的感受，於是阿翔又再加入食用鹼，讓酸度變得更柔和平衡。至於基酒，阿翔選擇蘇格蘭威士忌，「味道清新，不會過於搶掉其他元素的風味。」他說，再加上不甜白葡萄酒作為橋梁，將這些風味加以聯繫融合，將炒鱔魚意麵的風味與意象完整地濃縮在這杯酒中。不過這杯酒因為製作過於繁瑣，阿翔回應目前不可能放入Bar Home的酒單中。
至於其他料理也很令人激賞，像是「茶漬飯」，鮮醇的柴魚高湯，搭上鮭魚卵、天使紅蝦、大干貝與白飯等，不論是以芥末提味還是柚子胡椒提香，吃起來都鮮爽迷人。還有以巧克力薄餅、地瓜泥、雪鹽牛奶冰淇淋、抹茶冰淇淋、抹茶蕨餅、焙茶凍等做成的外型繽紛亮眼的「帕菲」，各式食材風味明顯卻又彼此和諧，讓人意猶未盡。
最後的飲品「幸福多多」是由主辦人張育齊研發，他說：「這杯飲料集結了養樂多、汽水、芒果等，都是我小時放學後，家裡冰箱裡會有的零嘴。」他以這些加上咖啡，代表著他對小時候那個家的記憶。
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