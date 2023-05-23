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(G)I-DLE七月台北演出「5000票全實名制」！歌迷落淚：不怕沒票了

▲(G)I-DLE七月來台開唱。（圖／KKLIVE）
▲(G)I-DLE七月來台開唱。（圖／KKLIVE）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女團(G)I-DLE宣布七月來台舉辦演唱會，這也是她們首度在台舉辦專場演出，主辦單位「KKLIVE」為了杜絕黃牛，今（23日）公告「全場5000張票券實名制」，不少歌迷欣喜若狂，表示：「感謝支持實名制！讓粉絲有機會進場！」、「終於不怕搶不到票了！」

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▲(G)I-DLE七月在台的演唱會採實名制入場。（圖／KKLIVE）
▲(G)I-DLE七月在台的演唱會採實名制入場。（圖／KKLIVE）
(G)I-DLE曾來台錄製音樂節目《M! Countdown》、《2023超級巨星紅白藝能大賞》，今年7月終於是以舉辦專屬演唱會名義登台，將於7月1日晚間7點半在台北流行音樂中心舉行，票價分為6552元、6052元、5052元、4052元、3052元， 6月3日中午12點在KKTIX啟售，凡購買6552元票價，享有觀看彩排、擊掌福利；購票6052元者，僅可參加觀看彩排。

因應近日文創法10-1條通過，文化部協調各主辦單位及售票單位共同打擊黃牛，主辦「KKLIVE」與(G)I-DLE皆十分重視相關議題，共同討論後決定此次演出5000張票券「全面實名制」，以促進藝文表演票券正常流通及維護市場秩序，也呼籲粉絲們透過正當管道購票，不輕易相信網路各種謠言，避免權益受損。

對於將來台開唱，(G)I-DLE興奮表示：「很開心也很期待能夠在台北看到NEVERLAND（粉絲名），約定好了喔！」更多《2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI》詳情可至主辦單位臉書查詢。

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