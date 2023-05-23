報導許藍方傳「裸身照」給人夫挨告　週刊記者不起訴

最後一名台籍慰安婦逝世　外交部持續要求日道歉賠償

▲台籍慰安婦逝世，外交部持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視台灣訴求。（中央社檔案照片）
▲台籍慰安婦逝世，外交部持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視台灣訴求。（中央社檔案照片）

中央社

（中央社記者黃雅詩台北23日電）最後一名台籍慰安婦阿嬤日前去世，外交部今天表達深切哀悼，並強調將持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視台灣訴求，向台籍慰安婦及家屬道歉賠償。

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婦女救援基金會22日在臉書公布，台灣僅存最後一名台籍慰安婦阿嬤10日晚間過世，享耆壽92歲，婦援會倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應記載前台籍慰安婦、軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失，也要求日本政府道歉賠償。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體詢問指出，外交部對最後一名台籍慰安婦過世深感哀悼，慰安婦問題是人類歷史上的傷口，政府一貫重視台籍慰安婦的尊嚴與權益，將持續透過各種管道向日方表達嚴正關切，要求道歉賠償。

劉永健表示，外交部也將持續編列經費委託婦援會進行調查蒐證，協助該會舉辦慰安婦相關議題的人權研討會，並藉由出席各項國際會議活動持續發聲，以提升國際社會對於慰安婦議題的關注。

慰安婦議題牽動台日關係，過去曾數度引發藍綠陣營激辯。

2018年駐日代表謝長廷在個人臉書貼文指出，中國以取消慰安婦研討會對日本示好，反觀台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日矛盾對立，例如在台南市主導設置慰安婦銅像等，作用是破壞台日關係。謝長廷貼文引發藍營痛批他是「助日代表」，並要求他辭職負責。

2021年底，前總統馬英九辦公室發表聲明質疑，外交部過去於預算編列「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，111年度預算書將「台籍慰安婦受害人補償費」等字刪除，改為「補助民間團體辦理索償經費」。外交部長吳釗燮回應，隔年預算書會將相關議題都列上去。

慰安婦議題也影響韓日關係多年。南韓總統尹錫悅辦公室今年4月24日發布聲明表態，尹錫悅認為韓日關係正常化刻不容緩，因此拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。

根據韓聯社報導，尹錫悅所說「百年前的事情」，指的是日本於1910年至1945年對韓國的殖民統治，日本在此期間犯下一連串暴行，例如讓韓國民眾擔任慰安婦及強迫勞動等行徑。

韓聯社報導，5月2日一名韓籍慰安婦過世，使目前登記在冊的韓籍日軍慰安婦受害者僅剩9人，年齡都超過90歲。（編輯：謝佳珍）1120523

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