最後一名台籍慰安婦逝世　外交部持續要求日道歉賠償

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外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體詢問指出，外交部對最後一名台籍慰安婦過世深感哀悼，慰安婦問題是人類歷史上的傷口，政府一貫重視台籍慰安婦的尊嚴與權益，將持續透過各種管道向日方表達嚴正關切，要求道歉賠償。
劉永健表示，外交部也將持續編列經費委託婦援會進行調查蒐證，協助該會舉辦慰安婦相關議題的人權研討會，並藉由出席各項國際會議活動持續發聲，以提升國際社會對於慰安婦議題的關注。
慰安婦議題牽動台日關係，過去曾數度引發藍綠陣營激辯。
2018年駐日代表謝長廷在個人臉書貼文指出，中國以取消慰安婦研討會對日本示好，反觀台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日矛盾對立，例如在台南市主導設置慰安婦銅像等，作用是破壞台日關係。謝長廷貼文引發藍營痛批他是「助日代表」，並要求他辭職負責。
2021年底，前總統馬英九辦公室發表聲明質疑，外交部過去於預算編列「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，111年度預算書將「台籍慰安婦受害人補償費」等字刪除，改為「補助民間團體辦理索償經費」。外交部長吳釗燮回應，隔年預算書會將相關議題都列上去。
慰安婦議題也影響韓日關係多年。南韓總統尹錫悅辦公室今年4月24日發布聲明表態，尹錫悅認為韓日關係正常化刻不容緩，因此拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。
根據韓聯社報導，尹錫悅所說「百年前的事情」，指的是日本於1910年至1945年對韓國的殖民統治，日本在此期間犯下一連串暴行，例如讓韓國民眾擔任慰安婦及強迫勞動等行徑。
韓聯社報導，5月2日一名韓籍慰安婦過世，使目前登記在冊的韓籍日軍慰安婦受害者僅剩9人，年齡都超過90歲。（編輯：謝佳珍）1120523