阿諾重磅加盟Netflix！駕坦克車霸氣登場 化身動作指導總監
Netflix 今（23）日釋出重磅消息，宣佈阿諾史瓦辛格正式成為Netflix的動作指導總監。「沒有人比我更愛電影中的動作場景了！」阿諾在宣傳影片中如此說到。從過往阿諾的《魔鬼終結者》系列經典電影，到即將上映的影集《FUBAR》，都可以看到阿諾精采的動作場面，可謂沒有人比阿諾史瓦辛格更了解電影中的動作場景。
記者黃雅琪/綜合報導
在今日釋出的宣傳片中，阿諾史瓦辛格直接駕駛坦克車隆重出場，象徵正式「重磅加盟」Netflix，成為動作指導總監。宣傳片中，阿諾史瓦辛格以充滿趣味的方式，給予Netflix每部動作片最幽默的指導方向。所以，無論是想要追求《驚天營救2》、《攻心諜戰》這樣的動作鉅作，或是體驗《暗夜情報員》、《慈母殺心》驚險快感，想細細品嚐每個動作的話則推薦《FUBAR》、《奪命鴛鴦2》。
不僅如此，Netflix也整理現正熱播與即將上映的「必看動作影片清單」，包含現正熱播的韓國末日科幻影集《末日騎士》、珍妮佛洛佩茲主演的《慈母殺心》。即將上映的阿諾新片《FUBAR》、韓國拳擊動作片《獵犬》、克里斯漢斯沃動作主演《驚天營救2》、人氣奇幻影集《獵魔士》第3季，以及首次公開劇照的蓋兒加朵動作力作《攻心諜戰》等片，都將於Netflix獨家上線。