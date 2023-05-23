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又吞敗！中視換照附款處分違法　NCC：收到判決後研析處理

▲中視換照附款處分，NCC行政處分再敗訴。NCC表示，將於收到判決書後再行研議處理方式。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲中視換照附款處分，NCC行政處分再敗訴。NCC表示，將於收到判決書後再行研議處理方式。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

記者李琦瑋／台北報導

通傳會（NCC）才因中天新聞台換照案，遭台北高等行政法院判決處分違法、撤銷不予換證的處分，又傳出針對中視換照附款處分，再判NCC行政處分敗訴。NCC今（23）日回應，將於收到判決書後再行研議處理方式。

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中國電視股份有限公司於民國106年5月向NCC申請換照，但NCC認為中視的單一法人股東神旺公司於105年認購增資的持股已超過事業總股數50%，因此作出附款處分，命中視於108年8月30日評鑑前須改正，並要求神旺公司持股不得過半。中視不服附款處分，提起行政訴訟，北高行判決撤銷處分。NCC上訴，經最高行政法院廢棄原審判決，並發回北高行更審。

更一審判決認為，NCC作出的附款處分對於中視形成一定限制，依司法院釋字第364號意旨，為排除政府公權力的干預，保障通訊傳播自由，對於傳播媒體行政處分的相關限制，應有法律明文，並符合法律明確性原則。廣電法規定，若電視事業的股東有轉讓股權行為，而使持股超過50%，NCC即不應予以許可，但神旺公司持有中視股權達59.05%，是出自於增資方式而來，並非股東間轉讓股權。

更一審認為，NCC以不該當的限制事由而作出附款處分，已逾越法律授權的許可裁量範圍；另外，NCC也無法證明神旺持股過半有干涉專業、阻礙言論多元的急迫危險等違反重大公共利益問題，因此NCC作出的附款處分，顯然於法不合，判決撤銷原處分。可上訴。

NCC回應，中視為上市公司，於105年10月間現金增資發行普通股，申請實收資本額變更，結果由中視公司董事長洽特定人認購，致使中視最大法人股東神旺投資股份有限公司持有中視股份達59.05%。NCC考量無線電視事業所用頻率屬稀有資源，且為國家所有，單一法人股東持股逾50%，違背廣播電視法中無線電視事業有關股權分散之立法精神。

為避免言論集中，NCC於106年以附附款方式（保留廢止權）予以許可換發執照，請中視於下次評鑑前（108年8月30日）改正單一法人股東或其相關企業共同持股超過事業總股數半數情事。原處分附款所予寬限期間達1年10個月之久，供該公司有充裕時間規劃及改正。

NCC指出，該會於108年評鑑中視營運計畫執行情形時，確認中視最大股東神旺公司持股已降至低於50%，顯見該公司確有履行附款的能力。NCC將於收到判決書後研議處理。

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