又吞敗！中視換照附款處分違法　NCC：收到判決後研析處理

我是廣告 請繼續往下閱讀
更一審判決認為，NCC作出的附款處分對於中視形成一定限制，依司法院釋字第364號意旨，為排除政府公權力的干預，保障通訊傳播自由，對於傳播媒體行政處分的相關限制，應有法律明文，並符合法律明確性原則。廣電法規定，若電視事業的股東有轉讓股權行為，而使持股超過50%，NCC即不應予以許可，但神旺公司持有中視股權達59.05%，是出自於增資方式而來，並非股東間轉讓股權。
更一審認為，NCC以不該當的限制事由而作出附款處分，已逾越法律授權的許可裁量範圍；另外，NCC也無法證明神旺持股過半有干涉專業、阻礙言論多元的急迫危險等違反重大公共利益問題，因此NCC作出的附款處分，顯然於法不合，判決撤銷原處分。可上訴。
NCC回應，中視為上市公司，於105年10月間現金增資發行普通股，申請實收資本額變更，結果由中視公司董事長洽特定人認購，致使中視最大法人股東神旺投資股份有限公司持有中視股份達59.05%。NCC考量無線電視事業所用頻率屬稀有資源，且為國家所有，單一法人股東持股逾50%，違背廣播電視法中無線電視事業有關股權分散之立法精神。
為避免言論集中，NCC於106年以附附款方式（保留廢止權）予以許可換發執照，請中視於下次評鑑前（108年8月30日）改正單一法人股東或其相關企業共同持股超過事業總股數半數情事。原處分附款所予寬限期間達1年10個月之久，供該公司有充裕時間規劃及改正。
NCC指出，該會於108年評鑑中視營運計畫執行情形時，確認中視最大股東神旺公司持股已降至低於50%，顯見該公司確有履行附款的能力。NCC將於收到判決書後研議處理。