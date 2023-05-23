大王具足蟲最愛啥美食？科博館小編：死掉的大鯨魚

人氣拉麵店祭出限定商品「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，因為畫面太衝擊引發網路熱議，國立自然科學博物館搶搭網路熱潮，PO出館內的巨深水虱（大王具足蟲）標本，強調「牠們是深海環境中重要的食腐動物」、「鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體都是牠的食物來源」，還提醒大家「消化道味道很重呦」！
記者顏幸如／台中報導
人氣拉麵店推出以「大王具足蟲」入菜的濃厚魚介雞白湯拉麵，限定款每碗要價1480元，已被預約客滿。大王具足蟲也因此登上google熱搜關鍵字第1名，有人覺得噁心，也有人相信入口「海味濃鮮」。
國立自然科學博物館搭上這股熱潮，今（23）日下午在臉書粉絲頁宣傳，除了秀出泡在酒精裡的巨深水虱（大王具足蟲）標本，形容牠們的外型很像寒武紀的三葉蟲，同時宣傳「科畫博物展」將自6月30日展出到12月3日。
科博館小編在文中指出，大王具足蟲屬有近20種生物，是深海環境中很重要的食腐動物，並括號「消化道味道很重呦」。網友留言「印象中很多鯨魚的遺骸，最後都是大王具足蟲在分解清潔的」，小編秒回「沒錯沒錯！鯨魚、魷魚等海洋生物的屍體都是牠的食物來源」。
有網友說「無法想像他放在拉麵上的感覺，好可怕的味道」！福壽山農場小編問：「有加生薑、大棗當藥引嗎？」也有網友問「那…你們有賣拉麵嗎？」小編先是回了「沒有斜槓成這樣」，接著附上附近的拉麵館連結，表示「想吃日式拉麵的可以在附近解決」，還有網友妙回「科博舘都已經自清了，他們負責的是泡酒不是拉麵」。