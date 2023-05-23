苗栗騎士和逆向貨車碰撞亡！家屬淚控調撥車道工程疏失：未派交管
苗栗縣頭份市公所日前於中興路進行道路工程，施工單位因此擺放號誌，進行調撥車道管制，不料當時一名直行綠燈的機車騎士，在騎經中興路和山下街路口時，遭因調撥車道而逆向的小貨車撞上，送醫搶救宣告不治，事後家屬調閱監視器，除了肇事駕駛必須負責外，也質疑當時在該路段的施、監工業者未安排任何的交通管制人員和交通號誌，希望相關單位能給一個說法、一個道歉、一個公道。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事發於3月15日下午3時許，當時肇事的小貨車司機，因道路工程調撥車道而逆向行駛在中興路上，疑似因看不到燈號，當場和一名綠燈直行在山下街的機車騎士，在路口發生碰撞，騎士命危送醫，經過4小時搶救後仍因傷勢過重宣告不治；但死者家屬了解車禍發生過程後，指控該起意外不單純，並在臉書社團《爆料公社》上發文，認為事故路段施空不當，且未有交管人員，也無交通號誌「施、監工業者也要負起責任，給我們一個交代」。
死者家屬在發文中提到，「當時辦喪時間，我們既悲傷而憤怒，但是街頭巷尾、左鄰右舍都會向我們談及苗栗的背後複雜的黑金政商關係。這些都讓我們感到惶恐和無助」，因此最後選擇安分而奢求地等待業者、相關單位聯繫給一個說法、一個道歉、一個公道，但事發至今，音訊全無，好像是一天拖過一天，時間久了，就可以當什麼都沒有發生。
但面對摯親的驟然離世，家屬無奈表示「一個卑微的家屬，為什麼在我們最親愛的父親走後，除了面對生活、悲傷種種痛苦以外，還必須幫那些『有權有勢』的人設想，還要怕『被找麻煩』，讓我們委屈地歷經漫長的等待，每天都生活在痛苦之中」，因此最終他們想清楚也下定決心，要守護家園，並且不允許這條中興路再奪走任何一個人的生命，也不願意再向他們妥協，將我們孩子、長輩每日必經的路，再次變成煉獄，也拒絕將周圍鄰里的老幼婦孺置於危險之中，甚至再因此被奪走性命。
家屬也同步在貼文中要求相關單位給一個說法、一個道歉、一個公道，尤其希望主責單位頭份市公能有所回應。
針對此事，苗栗縣議員曾玟學也在今（23）日議會上，對該事故進行質詢，縣長鍾東錦則稱此事故多個方面都有責任，目前尊重檢調調查，並強調「到時誰該負什麼責任，一個都跑不掉」，而他也會再次到家屬家中致意。