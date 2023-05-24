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Netflix抓台灣寄生帳號了！可以幾個人用、怎知非同住：靠認證碼

▲Netflix正式開抓「寄生帳號」，非同住家人需要認證才能再一起共享帳號。（圖／記者陳明中攝）
▲Netflix正式開抓「寄生帳號」，非同住家人需要認證才能再一起共享帳號。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

Netflix今年大力掃蕩「寄生帳號」，台灣也確定要開鍘了！今(24)日發出「帳戶共用」最新公告，之後平台會利用裝置上網的IP位址、裝置識別碼等方式，判別使用者是否為帳號持有人或同住家人，如果不是家庭成員每月要多付月費100元。最多可以加兩位。意味著，在同一主帳號之下，原本高級方案可以4台同時在不同的地方看，新法規後，最多可在3個不同地方觀看，但同樣維持4台裝置同時在線，前提是需要支付另位2個「額外成員」的月費，等於要多付200元。

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Netflix官方今（24）日發出「帳戶共用」公告，如果想要和其他人共用帳號會有兩項功能異動：

第一、「轉移使用者」：帳戶中使用者可以把任何帳號轉移到自己付費的會員帳戶。

第二、「購買額外成員」，多付月費100元，就能與同住者以外的人共用Netflix帳戶。

但外出像是通勤、出遊還是可以在不同的地方使用，且如果是被主要帳戶驗證的家庭成員，當使用同樣的IP時，Netflix就不會要求驗證。如何認定「同戶裝置」？官網解釋，在觀賞 Netflix 的地點中，所有連接該地網路的裝置。 像是，使用電視設定 Netflix 同戶裝置， 只要裝置連上與這部電視相同的網路，並使用相同帳戶，系統就會自動將這些裝置設為Netflix 同戶裝置，才能共用帳戶不需要認證碼。

至於該如何認證？官方解釋，當Netflix偵測到有不同IP的裝置登入到主帳戶的Netflix帳號，Netflix就會要求在該裝置上驗證，來確認是否為本人，會向主帳戶寄發驗證碼連結，該代碼需要在15分鐘內輸入，一旦成功，不同IP的設備就可以用來觀看Netflix，但每一次都需要認證的動作。

以原本高級方案，可以在不同的IP上使用，非同住用戶也能使用，可以開5個「使用者」、最多4台裝置在不同的地方同步觀看。屆時新規上路，同樣以高級方案為例，在相同IP裡有4部裝置可以同時觀看，但如果非同住者，經過認證後可以新增2位成員為「額外成員」，每位額外成員要另外多收100元。簡單來說，新法規之後，高級方案需要多付200元，才可以在同一主帳號下，最多3個不同地方觀看，同樣維持4台裝置同時在線。

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