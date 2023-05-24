批藍綠不是站在人民這一邊！時代力量提名邱顯智選新竹市立委

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王婉諭提到，在立法院與顯智並肩作戰的這三年半、七個會期間，見證邱顯智是推動交通改革、居住正義的第一名立委。不論是區間測速違法爭議、從無到有的道安記者會、維護機車行人路權、隔熱紙透光率納管，為了全民的安全，大大小小的交通改革議題，邱顯智始終站在最前面。要求財政部公布囤房資料、推動平均地權條例排審、打破租屋黑市、積極推動持有稅改革、嚴懲造成重大公安事件的惡質建商，為了每一個人的居住權益，邱顯智還是站在最前面。
王婉諭指出，面對無人聞問的弱勢個案，從遠洋漁工到外籍移工，從事故意外的受害者到遭受欺壓的老百姓，邱顯智總是用他堅持而溫暖的力量，陪伴著需要陪伴的人。
邱顯智表示，2016 年代表新成立的時代力量，對戰資源豐沛不知道勝多少倍的國、民兩黨，卻能得到三萬六千位新竹鄉親的支持，內心充滿感謝。在這座城市，有很多手無寸鐵、脆弱無助的人需要幫助，他期許自己可以成為這些人的依靠，替他們解決問題，替他們發聲。
邱顯智回憶，這些年來在新竹協助處理的多起案件，都讓他持續和新竹建立許多深刻的連結，2017年，homebox 普萊利的工會不堪資方欺壓，因而發動罷工，沒想到新竹市警方違法逮捕普來利罷工女工，甚至移送新竹地檢，當時他和幾位義務律師，陪著工人們在地檢署開庭到深夜，最後檢察官向女工道歉，表示會加強警察的勞動法常識。
邱顯智提到，過去新竹曾發生民眾騎著機車，撞上路邊違停卸貨的物流車，造成一死一傷的悲劇。這起事件讓他發現超商物流車的違停亂象，因此和時力新竹市的三名議員合作，提案要求市府增加新竹市的超商停車格，同時協調經濟部商業司，去協調管理四大超商，防止更多悲劇的發生。
邱顯智回想，還有一次接到一位傷心欲絕的爸爸的陳情，他在香山就讀國小的孩子，放學回家途中，被貨車從後方撞上，昏迷不醒。因為這起案件，邱顯智開始推動新竹市各大大小小學校的通學步道改善，會同新竹市政府，逐一體檢會勘校園週邊的通學步道，，也把中央的資源帶來新竹，把校園週邊的交通安全，一個一個做好。
邱顯智表示，進到國會以後，交通改革、居住正義一直是自己關注的首要目標，因為一個安全的道路環境、一個穩定的居住空間，是每一個新竹市民、每一個台灣人民都需要的。只要把一個路口設計好，行穿線後退、增設行人庇護島、把貨車的防捲入裝置再放低一點，或許就能挽救幾個生命，阻止幾個悲劇，讓一些人不必為了親人的意外流淚哭泣，白髮人送黑髮人，彼此就不必在殯儀館相遇。
邱顯智指出，很遺憾看見2016年和他一同參選的民進黨立委柯建銘、國民黨立委鄭正鈐，面對許多福國利民的民生法案，多半選擇噤聲不語。民進黨團總召柯建銘，總是站在護航執政黨的那一邊，而不是站在人民的這一邊。國民黨的鄭正鈐，3年來，更是鮮少看到他為了相關的提案站出來，勇敢為人民發聲，對各項議題，幾乎都看不到他的關心，也聽不到他的聲音。
邱顯智認為，面對像製造竹北的天坑的豐邑建設、台中中捷的興富發等無良黑心的建商，或者像撞死竹北社區保全，還關說警政署高層，分局長還陪同副董到派出所做筆錄、搞到讓新竹縣警局當幫他發新聞稿的科技公司副董，許多政治人物一聲不吭，但他會選擇站出來，為其奮戰，相信自己會是新竹市民最好的選擇。