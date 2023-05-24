中研院揭生態機制！森林砍伐日溫差加劇影響物種競爭

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沈聖峰指出，他長期看到中橫山區清境農場開發越趨嚴重，因而開啟相關系列研究，希望揭露開發對生物產生影響的背後機制，此研究與哥倫比亞大學、國立成功大學合作進行，為全球首次有研究提供實證，解釋森林砍伐導致的日溫差加劇，會影響物種競爭的機制；建議要優先保護砍伐後會大幅增加日溫差的森林。
他說明，2013年迄今才累積足夠證據了解森林開發對生物多樣性的影響，並在今年的這篇研究才找到明確的因果關係，研究地點在中橫山區同海拔的森林及已砍伐的開闊地，包含開發嚴重的清境地區。
中央研究院生物多樣性研究中心博士詹仕凡指出，研究對象是森林裡常見的夜行性昆蟲埋葬蟲，其最適生存環境為攝氏16度，牠會去除小型脊椎動物的毛髮、掩埋並製作屍球用來育幼，是生態系中的重要分解者，有助於土壤底層的養分循環；最大競爭者為日間活動的麗蠅。
他進一步指出，研究在中午放置小型脊椎動物（大白鼠）屍體，發現在開闊地，白天高溫有利麗蠅比埋葬蟲搶先在屍體上產卵、孵化幼蟲並取食屍體，使得埋葬蟲使用屍體機率變低；而在高海拔，開墾地的日溫差會因為開墾明顯上升，而日溫差較高（大於8度），會影響埋葬蟲的埋葬成功率。
他表示，研究進一步在屍體蓋上紗網隔離麗蠅，排除麗蠅的競爭壓力，結果在這種情況下，日溫差對埋葬蟲的影響性不見了，所以是日溫差大會增強麗蠅的競爭能力，進而減弱埋葬蟲的生存能力。
他強調，此研究有個非常重要的保育啟示，即保護森林要優先保育砍伐後會大幅增加日溫差的森林區域；以台灣中橫山區為例，在高海拔地區，森林砍伐後日溫差會明顯增加，這個地方要優先保護。
另外，研究團隊也利用全球微氣候模型推估，結果顯示，在熱帶區域森林砍伐後日溫差增加幅度會大於溫帶，應注意、予以保護。還有在熱帶的低海拔山區砍伐森林，會造成比較明顯日溫差增加；在溫帶反而在比較高山的地方，日溫差增加的幅度會比較大。（編輯：李亨山）1120524