中國封殺美光　美議員籲商務部對中企祭貿易限制

我是廣告 請繼續往下閱讀
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天告訴記者，中國最近對於美光的聲明「並非基於事實」，並稱商務部已就此事與中國「直接接觸」。
美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天也表示，正在與更廣泛的商界和盟友討論這個問題。
中國駐華府大使館發言人尚未回應置評請求，路透社也無法立即與長鑫存儲方面取得聯繫。
美國商務部發言人則拒絕發表評論。
根據報導，眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）敦促拜登政府對中國採取更強硬立場，成為迄今唯一呼籲華府採取報復行動的國會議員。
他在聲明中說，美國「必須向中國明確表示，不會容忍北京對其企業或盟友施以經濟脅迫，商務部應該立即將長鑫存儲技術加入實體清單，並確保無論何種規格的美國技術都不會流入長鑫存儲、長江存儲或其他相同產業的中國企業」。
長鑫存儲是中國動態隨機存取記憶體（DRAM）龍頭，也是美光若遭禁止進入中國龐大晶片市場最有可能受益的中國競爭者，而長江存儲早已在2022年12月就被美國列入「貿易黑名單」。
蓋拉格補充說，商務部要確保其他使用美國科技的外國晶片業者不要填補美光遭禁後留下的供應缺口，而近年來親身遭遇中國經濟脅迫的盟友韓國也應採取行動，力促業者不要填補市場空缺。
分析師認為，長鑫存儲生產的晶片比美光、三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）落後兩到三代。
美光稍早預測，遭中國封殺後，美光營收損失可能不到一成。美光財務長墨菲（Mark Murphy）說，美光對中國企業的直接和間接銷售約占整體營收的1/4，中國祭出採購禁令後，美光營收將受到低個位到高個位數百分比的衝擊。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120524