結合5G智慧路口　全國最高速自駕技術正式亮相

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在「全國中高速自駕技術發表暨機場員工接駁驗證」發表會中，經濟部技術處處長邱求慧表示，根據國際產業調查公司IDTechEx報告指出，2022年全球自動駕駛市場近113億美元，預估2025年整體市場將超過1300億美元，成長10倍以上。
為協助產業發展自駕載具，技術處自2019年起已核准沙盒實驗15案，計畫遍及全台。這次在桃園機場完成自駕接駁驗證，是台灣歷年來最高速的自駕測試運行案，這也是繼美國鳳凰城天港國際機場後，全球第二個在國際級機場提供自駕接駁案例。
交通部航政司司長何淑萍表示，交通部發展智慧運輸不遺餘力，提供資源鼓勵國內團體與企業辦理技術實證，期望帶動我國相關產業發展與升級。
民航局局長林國顯說，桃園國際機場是台灣與世界鏈結的重要樞紐，此次與工業技術研究院的「機場自駕接駁驗證」合作中，為全國首件自駕車開放場域全域中高速運行示範，期望透過場域中的新興科技應用實證為基石，加速邁向智慧機場，推動交通科技產業創新。
工研院董事長李世光表示，工研院的自駕車系統，從2019年取得台灣第一個可於開放場域測試的「Taiwan No.0001」自駕車牌後，已在台灣各個場域交出漂亮的成績單，更在澳洲高速公路成功運行並獲得認證，此次成功挑戰了桃園機場場域速限50公里的高標準需求，團隊提升軟硬體AI運算性能、加大車周環境辨識距離、結合5G車聯網通訊低延遲等，並整合自主研發的5G智慧路口設施，讓自駕車在高速車流匯入的道路上，更加安全、精確。
未來，希望打造自駕科技應用在高速公路或車流高速行駛的道路環境，工研院將串聯系統整合廠，持續研發自駕巴士，力助台灣建立自動駕駛產業生態鏈，成為全球自駕車技術的領先國。
桃園機場公司董事長楊偉甫表示，為推動桃園機場數位轉型，桃園機場與工研院合作，評估自駕技術運用於航廈間運輸服務的可行性，減少接駁巴士司機人力需求、避免長時疲勞駕駛，同時提升園區通勤便利性。
場域驗證路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及台北關，全程共4.2公里，自2022年8月啟動測試，至今已累積運行里程逾1000公里。這次與工研院的合作，已取得不錯的研究成果和落地實證，相關數據與成果將作為未來自駕服務發展的基石，也是推動機場自駕接駁的參考，希望能以提升機場營運效率與服務品質，成為領航未來的智慧機場。