籃球／備戰亞運、亞洲盃等重要國際賽 中華女籃培訓隊出爐
超級籃球聯賽賽季落幕，裕隆納智捷與國泰人壽分別拿到SBL與WSBL的冠軍，緊接而來的就是今年度各級國際賽事培訓工作啟動，包含最重要的杭州亞洲運動會，以及奧運男籃資格賽預選賽、亞洲盃女籃賽、第42屆威廉瓊斯盃邀請賽等，分齡賽部分將參加U19世界盃女籃賽、U16男女籃亞錦賽、U18 3X3世界盃女籃賽以及東亞青年運動會。
運動中心/綜合報導
繼日前已公布亞運男、女籃培訓名單後，各分齡賽事培訓隊也陸續由選訓委員會進行遴選作業，即將於七月赴西班牙參加U19世界盃女籃隊培訓名單已出爐，由去年度U18亞洲盃代表隊陣容為班底，陳美莉擔任總教練，教練團藍浩語、楊雅惠、洪一全、防護員石慧君，15位培訓球員：游沁樺(世新)、宋瑞蓁(世新)、郭雅玉(淡商)、李恩芯(淡商)、蕭豫玟(淡商)、楊幸恩(淡商)、蔡菀娗(淡商)、蘇天心(淡商)、米靖恩(北一女)、黃子芸(北一女)、王詩涵(北一女)、吳珮璿(北一女)、張家瑄(南山)、游欣樺(陽明)、韓汛(文化)。
U19世界盃女籃隊將於6月2日起在淡水國泰人壽教育中心展開集中訓練，參加7月15日至7月23日在西班牙馬德里舉辦的本屆世界盃，中華隊小組賽與美國、德國、馬利三隊同組。