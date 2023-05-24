九合一大選開票新聞遭檢舉　NCC開鍘兩電視台

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NCC補充發函改進部分，衛視電影台111年5月29日播出「使徒行者2諜影行動」節目，該節目標示為保護級，審酌相關情節尚未達對未滿6歲之兒童產生不良影響，函請業者確實依據電視節目分級處理辦法排播節目，並加強內控。中視綜合台及中視新聞台111年6月27日播出「中視午間新聞」節目，反覆播出憲兵踹女童頭部畫面，涉有違反電視節目分級處理辦法之虞，函請業者就新聞內容涉及血腥、暴力、恐怖之相關畫面，宜謹慎處理，避免重複播放；民視新聞台111年6月16日「民視晚間新聞」節目，報導銀行特定服務，雖有公益內容，惟新聞畫面呈現特定廠商品牌及商品，且對特定服務呈現單一且正面觀點，涉有違反節目與廣告未區隔之虞，函請業者宜以多元觀點報導並避免於新聞畫面中呈現特定品牌或商品。
NCC解釋，「三立新聞台」111年11月26日「爭霸九合一開票特別報導」、「爭霸九合一鄭知道了特別報導」節目播出111年地方公職選舉臺北市長及屏東縣長開票報導，函請業者就下列事項改進包含，選舉開票報導涉社會重大利益，對於開票數據應有所依據；新聞標題及報導內容，應謹慎處理，力求精確；有關票數誤植乙節，應檢討內控處理流程、計票系統防呆措施與即時糾正錯誤之危機管控機制，提出修正之標準作業流程，並將本次案例列為教育訓練參考；於選舉開票前或報導時，應向觀眾清楚說明電視台自行計票方式，包含電視台報導之票數來源及計算方式；本案請提出具體改善計畫，並送新聞自律委員會審議後於公司網站對外公告周知，並函送本會備查。
其次，民視新聞台111年11月26日「民視晚間新聞開票最速報2」節目，播出111年地方公職選舉臺北市長開票報導，函請業者就下列事項改進，包含有關選舉開票報導之票數應有所根據，保留計票相關紀錄供事後查核，並建立合理謹慎之計票/報票程序及內控查核機制，加強相關工作人員教育訓練及事前準備作業，避免發生開票數長時間停滯或誤差等問題；於選舉開票前或報導時，應向觀眾清楚說明電視台自行計票方式，包含電視台報導之票數來源及計算方式；本案請提出具體改善計畫，並送新聞自律委員會審議後於公司網站對外公告周知，並函送本會備查。
另外有媒體問及華視入主52台後續審查內容，NCC副主委翁柏宗指出，華視到會時說明時表示，他還有其他的頻道或是其他的IP，如包青天等，都可以增加廣告收入，讓財務狀況更加完備，也可以增加廣告收益，而對於內部的自律機制上，針對未來的頻道換照的重點審查，就會包含跑馬訊息的內控加強，他們也有提出整體的改善機制，將在114年，也就是換照前半年送件到會，人員會隨著上架系統捕及率的提高逐漸提升，NCC的部分也會逐年審查。
NCC呼籲，該會對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，惟業者播出內容前，應落實事實查證，並注意保護兒少身心健康，避免節目未與廣告區隔，以符合相關法遵，維護閱聽眾之權益，共同建立優良的媒體環境，維護廣電媒體公信力。
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