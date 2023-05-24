前通霄鎮長陳漢志涉收光電招租107萬回扣　苗栗地院判決出爐

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陳漢志後於2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租2案的能旺公司監察人蔡弘懋詢問，蔡弘懋遂於同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝的36萬元賄賂款，而後再於2021年4月13日在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將71萬賄賂款項以紙袋包裝，丟到陳漢志駕駛的公務車內，作為得標的對價。
苗栗地院經審理後，認為被告陳漢志雖僅坦承向蔡弘懋收受賄賂，否認向林瑞洋要求賄賂；被告陳志豪否認要求賄賂犯行，但同案被告黃晏樂、蔡弘懋均對於犯罪事實坦承不諱，並經林瑞洋、能旺公司的葉建宏等人證述明確，尚有手機截圖、跟監照片等資料佐證。
苗栗地院今日審結，由於本案事證明確，被告陳漢志、陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋4人犯行均可認定，陳漢志遭判處有期徒刑7年6月及8年，應執行有期徒刑10年、褫奪公權5年；陳志豪遭判處有期徒刑3年8月、褫奪公權3年
另被告黃晏樂雖非公務員，但與公務員共要求賄賂，遭判處有期徒刑1年4月、緩刑3年，並應向公庫支付新臺幣10萬元，褫奪公權2年；最後被告蔡弘懋雖非公務員，但向公務員行賄，遭判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，並向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。