雞塊買6送6！麥當勞6款「買一送一」優惠開吃　冰炫風、薯餅都有

前通霄鎮長陳漢志涉收光電招租107萬回扣　苗栗地院判決出爐

▲前通霄鎮長陳漢志、機要秘書陳志豪等人涉收賄案，苗栗地院今（24）日審結。（圖／翻攝google地圖）
▲前通霄鎮長陳漢志、機要秘書陳志豪等人涉收賄案，苗栗地院今（24）日審結。（圖／翻攝google地圖）

記者林莞茜／綜合報導

前苗栗通霄鎮長陳漢志涉收賄案，苗栗地院今（24）日審結，宣判處有期徒刑7年6月、褫奪公權5年，又犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年，犯罪所得新台幣107萬元沒收，應執行有期徒刑10年。另鎮公所祕書陳志豪，判處有期徒刑3年8個月、褫奪公權3年，廠商蔡弘懋則依交付賄賂罪處有期徒刑6個月、褫奪公權2年，得易科罰金。全案可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據調查，前通霄鎮長陳漢志、機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂，於陳漢志就任之初，就共同謀議向廠商要求賄賂，並由黃晏樂於2019年3、4月間，向賀喜公司的林瑞洋探詢參與公有土地架設太陽能板標租案的意願，林瑞洋表示有參與意願後，受邀至陳漢志服務處洽談，陳志豪當場詢問林瑞洋，若賀喜公司得標，願給付多少賄賂，但雙方未達成共識。

陳漢志後於2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租2案的能旺公司監察人蔡弘懋詢問，蔡弘懋遂於同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝的36萬元賄賂款，而後再於2021年4月13日在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將71萬賄賂款項以紙袋包裝，丟到陳漢志駕駛的公務車內，作為得標的對價。

苗栗地院經審理後，認為被告陳漢志雖僅坦承向蔡弘懋收受賄賂，否認向林瑞洋要求賄賂；被告陳志豪否認要求賄賂犯行，但同案被告黃晏樂、蔡弘懋均對於犯罪事實坦承不諱，並經林瑞洋、能旺公司的葉建宏等人證述明確，尚有手機截圖、跟監照片等資料佐證。

苗栗地院今日審結，由於本案事證明確，被告陳漢志、陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋4人犯行均可認定，陳漢志遭判處有期徒刑7年6月及8年，應執行有期徒刑10年、褫奪公權5年；陳志豪遭判處有期徒刑3年8月、褫奪公權3年

另被告黃晏樂雖非公務員，但與公務員共要求賄賂，遭判處有期徒刑1年4月、緩刑3年，並應向公庫支付新臺幣10萬元，褫奪公權2年；最後被告蔡弘懋雖非公務員，但向公務員行賄，遭判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，並向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。

應曉薇選前出席餐會被控涉賄選　選罷法不起訴

台南正副議長涉賄遭起訴　國民黨團諷：賴清德排黑排假的

台南議長涉賄選起訴！6人羈押近2月　郭再欽300萬元交保

台南議長涉賄案偵結！黃國昌：支持嚴辦藍綠無恥政客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀