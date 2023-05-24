兩鐵旅遊列車行程超夯！台鐵：第2季已銷售8成、還有企業包團

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負責銷售的雄獅旅遊發布新聞稿表示，兩鐵旅遊列車第2季行程自上架以來已銷售約8成，更收到超過200人企業包團需求，針對即將到來的暑假檔期，推出「單車逍遙環島」5日遊，除造訪5大必騎單車路線外，還能嚐遍各種美食，體驗泰國蝦現釣現烤及七股潟湖烤鮮蚵吃到飽等。
雄獅旅遊表示，兩鐵旅遊列車與中華民國自行車騎士協會攜手合作，第3季推出「單車逍遙環島」行程，網羅知名路線17公里海岸線及后豐鐵馬道等，還能征服「蘇花公路清水斷崖段」，一覽懸崖峭壁配上太平洋的絕美風景，「南迴公路大鳥大竹段」享無敵海景，以及號稱及全台最美、最適合騎單車的「193縣道」。
且為撫慰騎車後疲憊身心，雄獅旅遊表示，特別安排泰國蝦現釣現烤、七股潟湖烤鮮蚵等美食饗宴，還能免排隊吃知名小吃花蓮嘉興檸檬汁、萬巒豬腳及麻豆碗粿等。
除了國旅特色行程受到歡迎外，國外行程銷售也逐漸回溫，KKday發布新聞稿表示，近期海外旅遊商品持續長銷，統計去年10月中解封至今，海外商品銷售已較解封前半年成長16倍，觀察近期購買海外機加酒及機票商品的旅客，有4成出發日期安排在7月至8月，以4人以上的親子家庭、大學生客群為主。
KKday表示，響應台北國際觀光博覽會推出線上旅展，主打「機加酒自由行、團體旅遊」揪團優惠，機票及機加酒整體最高可折至新台幣9600元，團體旅遊最高可折至1萬2000元。（編輯：陳政偉）1120524