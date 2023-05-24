Netflix抓寄生帳號了！各大串流平台有這樣嗎？　現行制度一次看

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今（24）日Netflix官方在全球103個國家發布「帳戶共用」公告，高級方案帳號依然維持4台裝置同時觀看，但若要把帳號分享給非同住者使用，則必須「購買額外成員」，收費方案與價格為：
標準：每月新台幣 330 元（可新增額外成員名額*1，每位每月多付新台幣 100 元）
高級：每月新台幣 390 元（可新增額外成員名額*2，每位每月需多付新台幣 100 元）
🔸Disney+
Disney+標準月費方案為（台幣 270 元 / 月），最多支援4台裝置同時線上觀看，且每個訂閱帳號最多能擁有 7 個使用者帳戶，還支援10 個裝置同時下載影音內容、線上同步觀賞等功能。
🔸愛奇藝
同一個愛奇藝會員帳號最多支援2台設備同時觀看，若後續還有第3台設備播放影片，該設備將被提示【設備超出限制】而無法觀看。至於登入部分，同一個會員帳號最多在5台設備上登入，若後續還有第6台設備登入成功，那麽會將第1台設備退出登入，以此類推。
🔸friDay影音
friDay影音帳號擁有者可邀請1位親友進行帳號綁定，設定成功後2個帳號可同時觀看，帳號觀看紀錄則各自獨立，每個帳號可登入5個裝置。此功能限購買「影劇暢看」（月租199台幣or儲值方案）方案適用，方案贈送之單片券為2個帳號一起共用。
🔸MyVideo
MyVideo月訂價格為250元，90天季訂方案則是530元，並有家人共享共能，一組帳號與家人朋友一起使用，最多建立5個身份角色。在同時間內，線上觀看以兩人為主，可使用不同裝置觀看不同影片。(例如：同一時間內，A使用手機，B使用電視，各自觀看不同影片)
🔸LINE TV
LINE TV 月訂方案NT$160 元、季訂方案NT$420 元、年訂方案NT$1,560 元，而帳號最多可同一時間在 3 台裝置播放影片，若超過裝置數量限制，則會出現提示。若超出數量則會顯示提示，並需要在關閉其他裝置播放器的 5 分鐘後，再按下「重試」按鈕，才可繼續播放影片。