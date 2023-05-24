Netflix抓寄生帳號！不想續約「4平台」可跳槽：4人同時看

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收費：基本270元/月、標準(2裝置同IP)330元/月、高級(4裝置同IP) 330元/月
特色：台灣主流串流平台，有不少話題性的原創影片，如《模仿犯》、《人選之人造浪者》、《黑暗榮耀》，也有許多歐美強檔影集，如《星期三》、《紙房子》等，以及台灣實境節目《嗨！營業中》等討論度相當高的節目都有。
📍Disney+
收費：標準270元/月、超值年費2790元/年，兩種方案都可以設立7個子帳號，可4個裝置同時觀看，沒有IP限制。
特色：由迪士尼所推出的串流影音服務，擁有迪士尼重量級的影音資源，包含漫威英雄、星際大戰、皮克斯動畫、國家地理頻道、Star等，近期還有多部韓劇可以觀看。
📍Apple TV+
收費：170元/月，1690元/年，可設5個帳號「家人共享」。
特色：Apple TV+ 提供蘋果原創作品的串流服務包含影集與紀錄片等等，多數影片採用4K超高畫質以及杜比視界與杜比環繞音效，觀看的爽度更高，但平心而論，影片的豐富度不如Netflix、Disney+。
📍LINE TV
收費：210元/月、630元/季、2520元/年，可3台裝置同時看。
特色：內容以韓劇、台劇、陸劇、綜藝節目或日本動畫為主，近期也積極製作原創內容，頗具看點，部分影片還可免費觀看，但需要收看廣告。
📍iQIYI愛奇藝
收費：240元/月、630元/季、1990元/年，可2台裝置同時看。
特色：愛奇藝是中國最大的影音串流平台，相較於其他影音串流平台來說，iQIYI擁有眾多的「陸劇」及「陸綜」是一大特色。