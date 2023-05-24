Netflix抓寄生帳號會成功？這國成「實際先例」：100萬用戶消失了
全球影音串流平台龍頭的Netflix，自去年面臨嚴重用戶流失危機，而它們今（24）日清晨針對103個國家發出「帳戶共用」的新規則，要打擊用戶讓非同住者共同使用帳號的行為。不過究竟這項策略是否真的能成功讓用戶數回升？其實早在2月時，就曾有1個國家先成為「實際案例」，更有多達100萬用戶消失了。
記者潘毅/綜合報導
事實上Netflix針對寄生帳號早有打擊跡象，在今年2月，就率先在加拿大、葡萄牙、西班牙、紐西蘭等四個國家進行「共享帳號」限制措施，要求用戶主帳號設定主要使用地點，而其他非同住者使用則需額外支付費用，成為額外成員帳號，例如在加拿大每增1人共享，每月多支付7.99加幣（約新台幣179元）、紐西蘭為7.99紐幣（約新台幣152元）、葡萄牙3.99歐元（約新台幣129元）、西班牙為5.99歐元（約新台幣193元）。
不過Netflix這項政策上路之後，市場調研公司 Kantar 從數據中發現，當時在「西班牙」竟直接減少了超過100萬位用戶，這些人當中有三分之二，過去就是與親友共同使用帳號者。而Kantar公司也發現，這100萬人雖然大多數並非付費用戶，但西班牙第一季取消訂閱的用戶比上季增加兩倍，剩下的用戶還有1成人打算要在第二季取消訂閱。
但Netflix官方則有不同解釋，它們聲稱這項政策上路後，在加拿大的訂閱用戶反而增加了，雖然剛執行市場會呈現取消訂閱的態度，但之後借帳號者重新開始使用帳號，再加上「新加入」的會員，可以看見收入成長；直到今（24）日，Netflix也正式宣布對包含台灣在內的全球103個國家實施「帳戶共用」的新規則。