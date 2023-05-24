川晟2016年變身詐騙集團！凌濤質疑時任市長鄭文燦給了底氣
國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（24）日表示，昨天揭露imB詐騙案與行政院副院長鄭文燦副院長的關聯，卻遭到護航鄭文燦的側翼來攻擊，今日將再次拿出證據，揭露詐騙集團關鍵的「核准變更」時間點，凌濤合理懷疑：讓詐騙集團招搖撞騙底氣的，就是民進黨的「信lie集團」，以及參加川晟生物科技春酒的鄭文燦。
記者余祥／台北報導
凌濤表示，側翼說川晟機構在2003年就於桃園縣登記，當時的縣長朱立倫要負責？然而，側翼是刻意隱瞞的是，川晟於2003年登記的業務包括「都市更新」、「土地開發」，並沒有跨入詐貸的業務。而川晟關鍵「變壞」、投入詐騙業務的時機點，正是鄭文燦擔任市長的2016年。
凌濤指出，2016年7月20日，川晟跨足設立「金隆礦業公司」，設籍在桃園區中正路某大樓。而2019年11月27日，再度將原本的「台灣金隆興業有限公司」變更成「台灣金隆科技有限公司」，正式跨足詐騙事業！以上的業務變更、投入詐騙，都是在鄭文燦前市長的任內。
凌濤質疑，從出入「88會館」到參與川晟生物科技春酒，鄭文燦屢屢被爆出與詐騙集團、黑金勢力掛勾。為何詐騙機構設立於桃園卻不能及時遏止？是誰給川晟的曾國緯從事詐騙的底氣？我們合理懷疑，給詐騙集團底氣的，就是與詐騙集團、黑金有千絲萬縷關係的民進黨「信lie集團」以及鄭文燦。