中職／龍象跨日大戰打太久？聯盟秘書長回應了：要求裁判說明

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過去中職也不是沒有遇過下雨，結果被迫中斷的現象，不過如何針對現場狀況進行「暫停」，或是經由精準的天氣狀況判定，都需要裁判的觀察跟決斷力。
根據中職規章規定，「比賽宣布打不打，賽前由主場代表一人，與聯盟賽務部代表共同討論協議後，由聯盟決定，如果比賽開打後，由該場主審決定。」順帶一提，兩隊有建議權，聯盟有最終裁量權。
CPBL 裁判執法手冊規則補述內，1.02 【正式比賽的確定】中提到：「【例】7 局上結束客隊 3：2 領先，7 局下主隊反以 3： 3 暫時追平，此時因雨無法進行而裁定比賽，主隊 7 局雖 未完成，已追平成績仍算，應以 3：3 成績為勝負。」
根據這點，的確昨日比賽有機會利用此點提前結束，但「比賽中因雨宣告暫停後，需按規定等待 30 分鐘，若 超過30分鐘仍下大雨場地不堪時，得宣布終止比賽； 若判斷場地、天候仍允許繼續比賽或整理途中又下雨， 則視狀況而定得再等待 30 分鐘；雨停經主審會同場 務評估整理場地需一小時以上時，主審得宣布終止比賽。」也就是說，最終還是主審來裁量是否繼續打，以及場地是否適合繼續。
楊清瓏認為，聯盟的確有需要去了解比賽的狀況跟討論，決定未來是否做出檢討或需要加強的地方，作為內部提升賽事的標準。
此外，聯盟也的確會去知道裁判的考量之處，例如昨天是在7局下兄弟已經追平的狀況下，是否還要繼續打，或是等待雨勢稍緩，都是裁判的裁量權。