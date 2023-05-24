陳隨意結婚24年遭爆離婚「淨身出戶」！唱片公司緊急發聲了
總舖師出身的歌手陳隨意與愛妻「便當媽媽」謝宜君結婚24年，並育有一對兒女，也是演藝圈著名的夫妻歌手，怎料，近期卻被網路瘋傳婚變的假消息，而且陳隨意還被「淨身出戶」引發討論。對此，豪記唱片則回應：「絕對是假新聞，完全沒有這件事！」
記者詹鎰睿、吳雨婕/綜合報導
據了解，近期在YouTube頻道上出現許多假訊息影片，常常誤導不實訊息給用戶們觀看，包含蔡小虎、庾澄慶、張帝等多位藝人都是受害者，沒想到陳隨意和謝宜君長達24年的婚姻，也成為有心人士騙取流量的素材，並以「精心策畫24年，只為等這一天，春節剛過，謝宜君正式提出離婚，財產早已全部轉移，陳隨意只能淨身出戶」為標題，吸引近11萬網友觀看。
對此，兩人所屬的唱片公司「豪記唱片」則向《NOWnews》回應：「絕對是假新聞，完全沒有這件事，夫妻倆還在做新專輯宣傳，夫妻倆很多活動都在進行中，商演都還在跑。」陳隨意也表示：「這些年來，網路不實的假新聞一堆，我們都已經很淡定了，只是很不好意思，讓不知情的友人與粉絲們，十分的擔心與關注。」
事實上，陳隨意和謝宜君，夫妻倆不僅常常一起工作，還經常在社群平台分享幸福的家庭生活，日前陳隨意才更新了臉書粉絲團的封面照，換成與老婆結婚18周年所拍攝的反串婚紗照，還藉此自嘲是「美女與野獸」，顯現夫妻倆婚姻十分穩定。