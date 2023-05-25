Uber夠狂！App也能叫「人力車」逛日本雷門 5/29~6/2限定免費搭
隨著邊境重新開放，今年已有超過470萬名遊客湧向日本，主要是以觀光旅遊入境日本。為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber 在日本首次推出人力車 （Uber Rickshaw）乘車選項，於雷門淺草附近用Uber App即可預約人力車。但Uber上的人力車「不是常態」服務，不定時的期間限定，首波將於5/29~6/2上線，活動時間內在App上預約成功就能免費搭乘30分鐘，輕鬆遊覽包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等受歡迎的旅遊景點。
記者周淑萍/綜合報導
Uber的服務再擴大，除了叫車、外送、快遞等，在觀光產業也持續發力！根據日本觀光統計，55%的國際旅客前往日本旅行時，語言上的隔閡容易讓觀光客感到緊張，而Uber App可以支援50種語言，大幅提高旅客的使用率，據統計，已經有超過80個國家的遊客在日本使用 Uber App。
在日本觀光的同一份的調查裡也發現，有高達8成以上的國際遊客，希望在日本旅遊期間時能夠體驗最道地的文化。有鑑於此，Uber首度在乘車選項上加入「人力車」，遊客可以透過App預約人力車，請轎伕帶逛東京淺草的熱門景點。
但Uber回應《NOWnews今日新聞》表示：「人力車為 Uber 上最新的限時乘車項目，並非常態服務，為不定時的限時活動。」意味將來到日本想要在Uber上叫人力車還是要碰運氣。官方率先公布首波的免費活動，將於5/29~6/2期間推出，Uber人力車採免費預約，需成功預約才能搭乘，會有兩台人力車於日本當地時間每日上午11點至中午12點提供每趟30分鐘的免費乘車體驗，讓轎伕帶逛雷門、淺草演藝廳和合羽橋等受歡迎的旅遊景點。
《NOWnews今日新聞》實際在日本雷門搶先體驗Uber人力車的叫車服務，於雷門附近設定為起點，輸入上野恩賜公園後往下滑就會出現「人力車」選項，為免費體驗的活動因此不會有費用產生，以30分鐘來計算，等於可以省下7000元日幣(約1556元台幣)，相當划算。
Uber人力車會有專屬的Uber上衣方便民眾辨識，一路上轎夫會導覽附近的景點，是一種輕鬆且可以深入巷弄的旅遊方式，與此同時，坐在人力車的人也會成為路過遊客的拍照景點。如果5/29~6/2剛好前往日本東京旅遊，可以好好把握Uber期間限定的免費人力車服務。