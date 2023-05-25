台中LaLaport獨家櫃位！小白鞋年銷破萬雙 百貨女鞋霸主紅到海外
百貨女鞋霸主東笙集團（DOLCE GROUP），旗下進口、自有品牌女鞋加上袋包品牌共有8個，光品牌熱銷的小白鞋，就能突破年銷破2萬雙業績，近幾年也整合線上購物，讓台灣起家35年的女鞋帝國，版圖擴展至海外，並且疫情後品牌持續轉型，開出全台首間複合式選品店，插旗台中LaLaport購物中心。
記者鍾怡婷/綜合報導
東笙集團從1988年推出首個自營品牌，銷售成績一直是百貨公司女鞋區「冠軍霸主」，每個月也接獲來自海外各地的顧客訂單，業者透露有不少是旅遊來台的顧客，回國後在線上下單回購，包含馬來西亞、澳門、澳洲等，讓35年的在地品牌走出台灣，靠好口碑熱銷進海外市場。
東笙集團從台灣起家，是走日系風格的在地品牌，有自己的設計師、台灣工廠，自有品牌高達70％的鞋款都是MIT製造，旗下共有102家門店，而集團總經理陳柏堯考量「Fashion結合Life Style」的複合式概念正夯，因此「NEW STEP」囊括旗下王牌，匯集MAGY、CHOiCE、ORIN、TAS開出首家複合式概念店，並選在與品牌日系風格調性相符的台中LaLaport購物中心。
「NEW STEP」概念店，主打女性從學生一路到工作時期，包含結婚、生子進入家庭生活，當遇上不同角色轉換時，都能找到適合自己的鞋款。業者更近一步透露，光CHOiCE主打的小白鞋款價位落在2180元上下，千元售價的真皮鞋款，僅一年內就能銷破2萬雙，後續也積極推動概念店展店計畫，下一站有機會進駐台北。
此外，由電商平台起家的台灣女鞋品牌D+AF，近幾年也快速拓展實體門市，更宣布簽下曾出演韓國綜藝「單身即地獄」爆紅的網美宋智雅，擔任品牌代言人，本次也是D+AF首度啟用海外品牌大使，可見期望將品牌知名度提升至國際化。綜觀來看近幾年台灣本土鞋履品牌百家爭鳴，也提供消費者更多不同的選擇。