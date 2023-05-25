市川猿之助被爆涉加工輕生罪 趁父母昏迷親手「套塑膠袋」告別
47歲日本男星市川猿之助曾演過《半澤直樹2》，18日被發現他與雙親在家中輕生，他成功獲救但母親當場死亡，父親送醫不治。解剖後，雙親死因為精神藥物中毒，而市川猿之助被爆涉及加工自殺罪，等爸媽吞藥昏睡後，親自為他們套上塑膠袋。
記者薛羽彤/綜合報導
據《週刊文春》報導，市川猿之助不堪被週刊報導性醜聞，在家庭會議中坦言想尋短，「大家一起死吧，沒有活下去的意義了，睡覺的時候死是最輕鬆的。」父母服藥後進入昏睡狀態，他拿出塑膠袋，蓋上雙親的臉，等到父母不動後，他移去塑膠袋，看看爸媽的臉，再拿一件被子替他們蓋上，旁邊放著一個猴子形狀的枕頭，向父母道別。
回顧整起事件，市川猿之助18日上午7點致電跟公司請病假，掛完電話後就吞藥，回到衣櫃企圖尋短，被趕來的經紀人發現後獲救。他向警方供稱，因為無法自己套上塑膠袋，加上藥用完了，所以輕生沒有成功，但市川猿之助把塑膠袋蓋住父母，恐觸犯日本刑法第202條幫助輕生罪，不過他說詞前後反覆，警方有待釐清。
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