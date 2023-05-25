Netflix最爛新片！《埃及豔后》就是要「政確」 評價僅剩1顆星
Netflix近期上線作品《埃及豔后》（Queen Cleopatra）從預告公開後，就飽受批評，選角刻意選用非裔演員愛黛兒（Adele James），讓外界批評是「硬要政治正確」，就連埃及旅遊與古文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）都看不下去發聲。而該劇在上線後，刷新了IMDb最低分紀錄，只剩下1顆星，頗不受外界看好，成為Netflix史上最慘新片。
記者吳雨婕/綜合報導
綜合外媒報導，對於《埃及豔后》選用非裔演員飾演克麗奧佩脫拉，引起各界不滿，埃及當地學者忍不住發聲，強調埃及豔后克麗奧佩脫拉於公元前69年出生於埃及亞歷山大市，屬於說希臘語的王朝，其血統並非黑人，而是歐洲人，不僅選角有問題，更是對歷史的錯誤認知和偽造；埃及的旅遊與古文物部也發出聲明強調，克麗奧佩脫拉七世擁有淺色皮膚與希臘化特徵，這是歷史事實，不該被隨意竄改。
對於這些批評，愛黛兒透過社群媒體反擊：「不喜歡就不要看。」《埃及豔后》導演蒂娜（Tina Gharavi）受訪時狂酸：「為什麼埃及豔后不能是黑人？她膚色的潔白程度似乎賦予了她某種價值，對埃及人來說，這似乎真的很重要。」但該影集上架後，約有7萬人評價，IMDb評分僅有1星，爛番茄指數只有3%，也不外乎是預料中的狀況，只是沒想到會如此慘烈罷了。