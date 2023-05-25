轟新北交通事故六都最高　民進黨：市政管不好還想管國政？

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吳崢拿表示，根據「道路交通事故」統計，新北在侯友宜主政下，道路交通安全倒退嚕，從2018年開始，新北市事故件數、死亡人數、受傷人數統計，都是呈現逐年增加的趨勢，如2018年，事故件數從3萬4千多件，增加到4萬5千多件，增加率超過31.5%；死亡人數則是從248人，提高到305人，增加23%；而受傷人數更是從4萬6千人，增加到6萬1千多人超過32%，這樣的增加速度，令人咋舌。
吳崢說明，從今年1月、2月數據來看，新北的交通事故總件數，更是超過7千5百件，僅次於台中、桃園，位居全國第3，國民黨執政互相比爛，侯友宜這樣的成績，怎麼還敢參選總統？
李正皓表示，除整體的道路交通事故數據，新北逐年上漲，在新北的交通行人事故，也是六都第一。資料顯示，新北在2022年路上行走的用路人，發生交通事故的30日內的死傷人數為2千9百多人，是全國最嚴重的城市；而在2023年1月到2月新北有超過5百人，還是六都第一。而在高齡行人上，新北也是六都最不安全，同樣第一。這三項第一，讓市民不安，但侯友宜卻仍將安居樂業掛嘴邊，編織空話假象。
最後，發言人卓冠廷指出，新北在侯友宜主政下，除不重視ㄧ般大眾的用路安全，就連「孩童回家的路」侯也視而不見，行政院所核定的「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」中，內政部盤點了新北市共有53間學校有需求，但卻一間都沒有提報，被揭露以後才說滾動式檢討。然而沒幾天，就出現了要提報7校，根本就是螺絲鬆掉。
卓冠廷表示，這也顯見侯友宜根本無心市政，甚至把所有新北市民的生命，視為無物，近來新北市議會民進黨黨團，也正式向議會提出「行人地獄、道安」專題報告，「請侯友宜不要逃避、認真面對。」