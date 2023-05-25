中一中、台大學生歧視頻傳　學者憂成領導者影響社會

憂人設崩壞未辦黨內登記？羅廷瑋昨獲徵召、今自清緋聞

▲市議員張彥彤及多位中六選區里長，出面力挺羅廷瑋參選立委。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.25）
▲市議員張彥彤及多位中六選區里長，出面力挺羅廷瑋參選立委。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.25）

記者顏幸如／台中報導

昨獲國民黨提名、將參選台中市第6選區立委的花美男市議員羅廷瑋，今早開記者會自清有關他的負面傳聞，包括家暴老婆、棄養父親、上摩鐵、被拍性愛影片、軟禁前女友、酒駕、賭博、有黑道背景等，強調不懼戰、若有公開抹黑必提告！對手江肇國諷刺「似乎所有不該做的事都找上他了」，並指記者會的目的，「就是要打預防針而已」。

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▲羅廷瑋是三寶爸，經常在臉書曬娃。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.05.25）
▲羅廷瑋是三寶爸，經常在臉書曬娃。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2023.05.25）
羅廷瑋外型出眾、有「議會花美男」稱號，家裡是台中市南區知名的老鑼牛肉麵廣東，因此他從23歲擔任議員助理開始，便自稱「小羅」加深外界印象，之後25歲選上工學里長、29歲當選第3屆臺中市議員。有3個孩子的他，致力營造愛家新好男人形象、知名度高、本屆以南區第一高票連任，是地方看好的青壯世代。

中六選區現任立委黃國書，一年多前爆發線民事件，退出民進黨並宣佈不尋求連任。羅廷瑋早在去年議員選舉時，便展露再上一層樓的企圖心，並透過服務處助理的模式，成功拉抬多位樁腳選上南區、東區里長，被外界視為國民黨光復中六的最佳人選。但國民黨立委初選開放登記時，他卻沒出現，引起外界議論。坊間盛傳他是黑料太多、擔心人設崩壞，加上民進黨初選時的對比式民調，他輸民進黨市議員江肇國太多，因此萌生退意。

▲羅廷瑋今開記者會，自清有關他的負面傳聞。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.25）
▲羅廷瑋今開記者會，自清有關他的負面傳聞。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.25）
但日前國民黨台中市黨部經過評估後，還是提報羅廷瑋，中央黨部於昨天下午中常會宣佈徵召提名。黨內大勢底定後，羅廷瑋旋即宣佈將開記者會，透露要「終結謠言」、「一次把話說清楚」。

羅廷瑋今（25）日由市黨部主委顏文正、律師、同黨議員張彥彤等人陪同開記者會，他表示之所以沒登記，純粹因自己剛當了三寶爸，且在黨內資歷尚淺，覺得中六選區並不是非他不可，想不到都沒辦登記了，對他的抹黑傳聞還是滿天飛。

羅廷瑋說，這些傳聞包括多年前曾因拒絕前女友分手，將女友軟禁；現任老婆是奉子成婚，婚後小三還住在家裡，老婆不敢說話；毆打爸爸甚至將他趕出門；利用選舉恐嚇勒索錢財；扶植他人選里長，選上要給80萬元後謝，或每月2萬元回饋金；有黑道背景和賭博、酒駕前科等。

▲羅廷瑋出示和前助理、現任里長的對話內容。（圖／羅廷瑋提供，2023.05.25）
▲羅廷瑋出示和前助理、現任里長轉傳給他的抹黑內容。（圖／羅廷瑋提供，2023.05.25）
羅廷瑋並未在記者會進一步說明細節，只是用輕鬆的口吻說，外傳他和兩位熟女同居「那是我媽媽與親阿姨」，至於謠傳有一份錄音檔要恐嚇他，有人說是性愛影片、有人說是小三錄音，羅廷瑋強調都是不實指控且斷章取義，自己不畏戰不懼戰、有證據就提告。並喊話有心人士，「選舉把抹黑攻擊別人，就能凸顯自己的好嗎？」

羅廷瑋對手江肇國受訪時諷刺「獲得黨提名隔天就大爆自己料的記者會，應該是前所未有的」。他認為相關爭議應該在提名前就說清楚，更想問推薦羅的侯友宜和朱立倫「你們知道這些事嗎？」

江肇國說，整個記者會的過程，「看來就是要打預防針而已，似乎所有不該做的事都找上他了」，卻看不到具體的事實說明與澄清，他認為身為候選人，必須經得起市民的檢驗與相信。

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