憂人設崩壞未辦黨內登記？羅廷瑋昨獲徵召、今自清緋聞

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中六選區現任立委黃國書，一年多前爆發線民事件，退出民進黨並宣佈不尋求連任。羅廷瑋早在去年議員選舉時，便展露再上一層樓的企圖心，並透過服務處助理的模式，成功拉抬多位樁腳選上南區、東區里長，被外界視為國民黨光復中六的最佳人選。但國民黨立委初選開放登記時，他卻沒出現，引起外界議論。坊間盛傳他是黑料太多、擔心人設崩壞，加上民進黨初選時的對比式民調，他輸民進黨市議員江肇國太多，因此萌生退意。
但日前國民黨台中市黨部經過評估後，還是提報羅廷瑋，中央黨部於昨天下午中常會宣佈徵召提名。黨內大勢底定後，羅廷瑋旋即宣佈將開記者會，透露要「終結謠言」、「一次把話說清楚」。
羅廷瑋今（25）日由市黨部主委顏文正、律師、同黨議員張彥彤等人陪同開記者會，他表示之所以沒登記，純粹因自己剛當了三寶爸，且在黨內資歷尚淺，覺得中六選區並不是非他不可，想不到都沒辦登記了，對他的抹黑傳聞還是滿天飛。
羅廷瑋說，這些傳聞包括多年前曾因拒絕前女友分手，將女友軟禁；現任老婆是奉子成婚，婚後小三還住在家裡，老婆不敢說話；毆打爸爸甚至將他趕出門；利用選舉恐嚇勒索錢財；扶植他人選里長，選上要給80萬元後謝，或每月2萬元回饋金；有黑道背景和賭博、酒駕前科等。
羅廷瑋並未在記者會進一步說明細節，只是用輕鬆的口吻說，外傳他和兩位熟女同居「那是我媽媽與親阿姨」，至於謠傳有一份錄音檔要恐嚇他，有人說是性愛影片、有人說是小三錄音，羅廷瑋強調都是不實指控且斷章取義，自己不畏戰不懼戰、有證據就提告。並喊話有心人士，「選舉把抹黑攻擊別人，就能凸顯自己的好嗎？」
羅廷瑋對手江肇國受訪時諷刺「獲得黨提名隔天就大爆自己料的記者會，應該是前所未有的」。他認為相關爭議應該在提名前就說清楚，更想問推薦羅的侯友宜和朱立倫「你們知道這些事嗎？」
江肇國說，整個記者會的過程，「看來就是要打預防針而已，似乎所有不該做的事都找上他了」，卻看不到具體的事實說明與澄清，他認為身為候選人，必須經得起市民的檢驗與相信。