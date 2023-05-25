許藍方諷律師求關注 她怒轟「手段囂張的小三」：禮義廉恥知道嗎
「最美性學博士」許藍方因不倫戀情遭正宮求償300萬元，最後判賠50萬元，而許藍方不滿正宮和周刊指她傳私密照給康男，提告妨害名譽，兩者皆不予起訴。對此，律師李怡貞在臉書酸她「要改掉吃爛肉的食性」，許藍方也回擊認為對方只是喜歡炒作新聞，李怡貞再開戰火，直接點名許藍方，「禮義廉恥怎麼寫知道嗎？」更轟她是手段囂張小三。
記者薛羽彤/綜合報導
李怡貞常在臉書上討論時事，對於許藍方捲入不倫戀當第三者，李怡貞非常反感多次批評她的行為。近日法院判決周刊不予起訴，李怡貞發文酸她，卻被許藍方反擊是在求關注，激怒李怡貞。昨（24）日李怡貞砲火猛烈，直接點名「許博士」，強調會一直談到她，是因為她至始至終不承認第三者的身分，「甚至上電視講得一副都是別人亂抹黑，還濫用公眾人物話語權，一副妳被栽贓好可憐好無辜，不好好談和解還亂帶風向」，讓李怡貞更生氣。
許藍方去年因為捲入醫師康鈞尉婚外情，遭元配提告求償判賠50萬元，許藍方不滿也提告周刊及元配妨害名譽，李怡貞氣喊：「妳告元配代表什麼？侵害配偶權判決出來還不曉得要撤告。」她認為許藍方檯面上裝的可憐，「檯面下就是囂張猖狂至極。」
李怡貞直呼許藍方就是第三者，卻不承認，「這種囂張小三風氣妳一直用博士的頭銜繼續在社會上無辜走跳，我就看不過去，看不下去。」坦言自己是會接小三小王案件的律師，「但是沒看過妳這種路數的，假蘋果耶」！李怡貞怒嗆許藍方，「禮義廉恥怎麼寫知道嗎？先會寫再來講成功人士。」被許藍方暗指整天說人家八卦，李怡貞正面回擊，「妳就是成功介入他人家庭的小三人士，手段還非常囂張，是事實，不是八卦。」