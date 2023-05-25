遭爆網站洩漏國人個資 NCC：已加強網站身分檢核功能
國民黨台北市議員徐巧芯今（25）日指出，目前台灣購買國外3C產品只要有Wifi或藍芽等，就要到NCC（國家通訊傳播委員會）網站，上傳文件報關並填寫申請書，內容包含姓名、身分證字號、戶籍與居住地址等個資，但只要拿到一組報單號碼，把最後兩碼替換後，就能無限看到其他人報單資料，NCC的網站形同免費提供詐騙集團台灣人民個資。NCC回應，該網站已於今天上午11點改善完成，新增填寫進口人身分檢核等功能，防止民眾個資遭有心人士窺探。
記者李琦瑋／台北報導
徐巧芯說，該申請書包含姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、EMAIL、印章等相當齊全的個資，民眾只要拿到一組報單號碼，把最後兩碼替換後，就能無限看到其他人報單資料，只要下載，就可以看到所有曾經申請報關者的個人資料，相當離譜，代表NCC已經洩漏國人個資多年，數位發展部完全不管，放任人民的資料在網上任詐騙集團下載，怒指NCC主委陳耀祥、數位發展部長唐鳳應出面說明。
NCC回應，若民眾以自用需求進口2部以下的無線電信終端設備（如智慧型手機）或低功率射頻器材（如藍牙耳機），須至該會網站「會員入口網」，上傳電信管制射頻器材自用切結書及相關產品資料。原先為利民眾使用，僅需輸入進口報單號碼即可確認該會比對進度，考量該機制可能遭有心人士利用而造成資安疑慮， NCC已於該頁面新增要求填寫進口人身分檢核之欄位，加強身分驗證。
NCC強調，感謝外界指出該會網站設計以及資安疑慮，並誠摯對受影響的民眾致歉，該會將持續檢討與精進網站檢核功能，加強保護相關民眾個資。