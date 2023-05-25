《雪天使》18年了！Energy Toro回歸戲劇圈 客串新戲眼眶紅
18年前《雪天使》男神Energy Toro郭葦昀回歸戲劇圈，客串藍正龍新戲《百味小廚神 中元大餐》，並操刀原聲帶歌曲，Toro演出「土地公」一角，他當時納悶土地公對於宗教的既定形象，尤其土地公在台灣民間信仰中，是最多人祭拜的神明，神像的數量也是最多，但實際考證後發現，神明在神間會有千百種形象與化身，因此劇組與他討論結合自身潮流元素，特別為他打造了專屬拐杖、風衣，非常帥氣有型。
記者羅凌筠/綜合報導
《百味小廚神 中元大餐》描述一個有通靈眼的男孩翰旻（阮柏皓飾），為了找回阿公的記憶，必須學會做菜給鬼吃。談到與阿公相處的記憶，Toro不禁紅了眼眶，「我是我外公帶大的，外公就像是我的父親，前幾年他過世了，我很想他，我非常的想他。」Toro提及，《百味小廚神》飾演土地公角色，有如阿拉丁神燈裡的精靈，協助劇中小男孩不斷闖關，他坦言：「如果當時外公告別式時，有一個像劇中土地公角色協助我思考，會更好。」他説：「當時的我是一個人獨立完成外公的告別式，劇中的小男孩有這麼多親情圍繞，很幸福。」
Toro親吐外公的意外身亡，讓他在聽到《百味小廚神 中元大餐》故事時，就觸景傷情地淚流，「當時我做為一位偶像藝人，有許多粉絲送禮，粉絲甚至熱情遞送專屬客製化印滿我名字的禮物，我阿公就穿著粉絲送上的印著大大Toro名字的T-shirt，在老家跟左鄰右舍分享孫子的點滴。」Toro見狀當下覺得丟臉，反觀外公卻認為驕傲，「只因你是我孫子。」
更讓Toro淚崩的是，外公在身亡時，手握的還是當年粉絲送的禮物，縱使Toro這些年已退居幕後，早已不是當年叱吒風雲的偶像，但他還是施展才氣，除此前曾擔任夯劇《火神的眼淚》片尾曲〈繞〉的作詞人，這次更升格擔任戲劇的音樂統籌，整個過程讓他因此明白，「原來，我的存在讓外公覺得很驕傲，以這個孫子為榮。」