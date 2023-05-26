巷仔內／年輕人支持度最高　柯文哲靠這些招搶青年票

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民眾黨黨內人士分析指出，過去長期執政的國民黨向來就不重視經營年輕人族群，偏重於50歲以上族群的固有利益；民進黨雖然曾深受年輕族群支持，但是民進黨二度執政後房價、物價高漲，年輕世代感覺沒受到執政黨幫助，九合一大選民進黨慘敗，就是中間選民與年輕族群不願出來投票。
民眾黨的50歲以下黨員約占82%、40歲以下占49.73%，黨內人士進一步分析，柯文哲並非傳統的政治人物，而是講真話、勇於表達自我，反映出年輕人的心聲，對大環境的失望與怨氣轉移到支持民眾黨上。
除了不滿藍綠氛圍有利民眾黨發展外，民眾黨搶攻青年票重視和交流與互動。民眾黨發言人楊寶楨表示，其實民眾黨的心態不是如何「搶」年輕人的選票，而是重視和他們的交流與互動，年輕人是人、不是選票，這種彼此間的認識和信任感是需要時間累積，並非一蹴可幾。民眾黨從一創黨就經營自媒體頻道的各種節目單元，甚至組建黨部內的攝影棚，收視習慣和點閱率都是這3年多來逐漸培養出來的。
因應總統大選，民眾黨也持續加強自媒體的經營強度。楊寶楨表示，柯文哲4月訪美21天，民眾黨團隊就拍攝剪輯數十支長短影片，透過社群媒體（含臉書、Instgram、YouTube、Tiktok）等多管道發送，創造237萬以上點擊率，以及熱烈的討論迴響。柯文哲也會到校園內演講，近距離接觸青年學子，了解他們的想法和需求，並且回應擬定的政策解方。
民眾黨日前宣布成立「民眾青年團」，號召年輕人入黨當「造浪者」，共同改變台灣的未來。楊寶楨指出，將推動各種青年公民行動，包括公民記者、公共幕僚、公益志工等形式，為共融社會服務而努力。
柯文哲善於製造聲量，並猛打藍綠的弊端成功吸走了20多歲的「太陽花世代」，但從去年九合一選舉民眾黨提名86席議員候選人，最後只當選14席，其中5席還是在雙北地區，顯見創立才3年的民眾黨仍難以離開都會區，網路聲量如何轉化成實質選票，恐怕需要提出更多能讓年輕人信服的政見。