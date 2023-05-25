弘光科大生做麵塑玫瑰花束紀念病逝同學

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關父在致謝函中寫道：面對女兒的離開一家人感到萬分悲痛和不捨，可幸在這非常艱難的一段時間內，得到學校及各機構的全力協助及支援。110年皓然從台南轉到弘光科大，在學期間得到良師的裁培，加上同窗好友的互相支持，過了一段很美好的時光。在她健康突然出現問題住院後，一家人在悲傷之餘，更不知如何處理各項事務，幸好得到導師楊智偉老師的幫忙，走訪醫院多次，申請緊急學生補助金、學生保險，在女兒離開前，更協助申請畢業證書，完成心願，安祥離去。
乙班中麵組展示台上麵塑玫瑰花束上的卡片寫著，「沒來得及說的話，沒來得及做的事，我們幫你完成了！」、「我們全員感謝你對畢展的付出，也希望你看得到我們為你做的一切。希望你能感受到同學們的愛。」導師楊智偉則寫道，「一直保持優秀的皓然，同學們都愛你！」
同組組員李彤萱指出，他們的主題是發酵饅頭及酥皮，擔任組長的皓然責任感很重，生病前的一個晚上傳畢展主題玫瑰塔草圖給她，所有組員們一致認為，要幫皓然完成沒來得及做的作品，因此，用饅頭麵皮捏製美麗的玫瑰花束，送給在天國的皓然，並告訴她，「我們幫你完成了！」
實作課時常和皓然搭檔一組的同組同學江玉晶說，皓然很追求完美、注重細節，每次實作課都仔細記住老師教的手法，全力以赴，可惜的是，皓然不喜歡拍照，手上沒什麼可以留念的合照。
導師楊智偉表示，皓然大二轉學到班上，和班上同學相處融洽，學業表現優異，沒想到不幸因病提早「畢業」，住院期間，香港家人在台灣人生地不熟，他只是盡為人師的本份，給予應有的協助。
畢展指導老師李菁菁指出，皓然做什麼事都相當認真努力，雖然知道自己因血管問題有可能發病，卻仍為做好畢展絞盡腦汁，同組同學討論希望完成皓然最早的玫瑰塔設計，因擔心承重問題，建議改用花束方式呈現，相信皓然一定可以感受到同學滿滿的心意及愛。