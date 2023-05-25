青年取得技術士證照就業！獎勵金最高4萬元

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發展署指出，計畫分為2個層次，首先針對15歲至29歲的青年取得重點產業相關職類技術士證後核發「證照獎勵金」，希望激勵青年提升技能水準、增進職場就業優勢。
另外，因應重點產業專業人力需求，青年取得重點產業相關職類技術士證後，從事重點產業對應行業工作，且連續90天以按月計酬全時工作受雇於同一雇主，將可再申請「就業獎勵金」，盼助具備重點產業專業技能的青年投入相關領域產業工作，補實產業所需人力。
發展署指出，2項獎勵金都依技術士證各級別取得難易程度，分別可領甲級2萬元、乙級1萬元及丙級5000元，以增進青年提升專業層次誘因。
發展署說明，目前技能檢定開辦138職類，試辦期間獎勵對象以半導體、通訊、智慧機械、太陽光電、航空、設計服務、資安、人工智慧應用服務產業，及有機農業、智慧農業等重點產業發展所需專業人才為目標，經相關部會盤點其對應技能檢定共22職類，預定自今年7月1日開始受理。
發展署提醒，基於政府資源有限，部分中央機關或地方政府也有推動相關獎勵措施，只要是考取技術士證即可領取獎勵金、或考取技術士證後投入產業工作可領取獎勵金等相同性質的獎勵，都不可以重覆申請，青年在申請前應審慎評估自身需求。（編輯：管中維）1120525