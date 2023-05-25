高雄長庚、義大醫院評估扁可保外就醫　藍委要求撤換

保外醫治中的前總統陳水扁5月2日北上，替入獄服刑的兒子陳致中向府院請願，接著，矯正署4日核定扁第34次的「例行性」展延案，為期3個月，中監18日更核准扁赴東吳大學演講。立委王鴻薇今（25）日質詢時痛批法務部把大家當傻瓜，並公布中監是依據高雄長庚、義大醫院的診斷報告讓扁繼續保外就醫，要求撤換掉這2家醫院，「愛演就繼續演下去」，不然乾脆特赦。法務部長蔡清祥說，會將意見轉達中監。
記者潘千詩／台北報導
王鴻薇質詢指出，柯文哲（民眾黨總統參選人）昨天以民間醫療小組首任召集人身分去關心扁的健康，她說，柯曾經以召集人身分公開說「扁裝病」，後來被開除，在此基礎下，法務部矯正署、台中監獄不斷給扁展延，所參考的醫療意見及證據是什麼？扁到底有沒有病？社會都有眼睛！
王鴻薇表示，從2021年11月開始，中監審核扁保外就醫的展延紀錄可知，主要是透過高雄長庚醫院、義大醫院2家醫院的診斷證明，指扁符合保外就醫條件，她具體建議把這2家醫院換掉，強調公開這2家醫院，就是要給社會大眾公評，痛批「欺騙世人到這種程度」。
王鴻薇說，扁還直播當網紅，可以訪問當主持人，現在去大學演講，可以去凱道及立院抗議，社會怎會墮落到這種地步？她說，只要政府能說服社會大眾，就去特赦，質疑法務部為何睜眼說瞎話？
蔡清祥回說，其實之前還有馬偕醫院也有替扁評估。
王鴻薇說，馬偕是在2021年8月前，後來就只剩2家醫院，她懷疑馬偕也不想配合演出，可能也做不下去，要求把高雄長庚、義大醫院換掉，就看還有多少醫院要配合演出，都會公諸於世。