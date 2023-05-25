老將搭型男、艱困區非綠整合　盧秀燕鴨子划水拚光復台中

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藍營部份，第一波已提名勝算較大的江啟臣、楊瓊櫻，以及前立委顏寬恒再戰民進黨林靜儀。接下來的幾波，先後提名7屆市議員黃馨慧之子廖偉翔（32歲），以及市議員黃健豪（34歲）、羅廷瑋（33歲）。曾擔任國民黨副發言人的廖偉翔、市議員第一高票的羅廷瑋外型出眾、容易聚焦；黃健豪則在市長盧秀燕的本命區，有「母雞帶小雞」的先天優勢，三人被稱為「花美男組合」，也象徵國民黨青壯世代出頭。
民進黨蔡其昌、何欣純在本屆立委選舉分別拿了全國男立委、女立委得票冠軍，雄厚實力被國民黨視為難以撼動的艱困選區。市黨部立委顏文正今透露，兩區人選可望6月產生，不排除以非綠大聯盟的概念，推出非黨籍選將出戰。
顏文正受訪時戲稱，「台中8個選區，我們有6個選區是艱困的，有4個人（顏寬恒與3名新人）要加倍努力，另兩區我們正在努力，第1、第7選區不排除採非綠大聯盟模式，我再次重申，國民黨是民主的政黨，歡迎來談！」
目前地方傳出，金門大學教授劉燈鐘有意參選第1選區挑戰蔡其昌；媒體人莊子富有意參選第7選區挑戰何欣純。顏文正說，他已和劉燈鐘深談，幕僚也透露有6成勝算，因此6月將視民調結果做最後評估；至於第7選區是否禮讓民眾黨？他表示江和樹（民眾黨市議員、市黨部主委）已表態支持羅廷瑋，「如果江和樹有興趣選，也歡迎來談！」
外界關心市長盧秀燕對選舉的態度，顏文正首度鬆口表示「她從第1到第8選都積極關心啦」！顏文正說，盧秀燕是黨中央的提名小組成員，台中市所有提名考量、過程以及創新作為她都一手掌握，「包括羅廷瑋的提名，我都跟她報告過，她非常清楚。」
顏文正透露，盧秀燕堅持「上班時間不討論黨務」的原則，兩人多利用下班時間溝通，有時候公務太忙，「甚至晚上11點之後才有空講」。對於曾參選本屆立委的市議員李中，未出席羅廷瑋今天在市黨部的記者會，外界傳聞兩人心結深，顏文正舉侯友宜與郭台銘之爭為例，指羅廷瑋才剛獲徵召提名，「他都還沒親自拜訪表現誠意，別人本來就有事，今天為什麼要來？也許過兩天就自然見面了。」
唯李中今以書面表示自己沒參選意願、意在言外的說「現今詐騙集團猖獗，我衷心希望黨能推薦人品優秀且沒有爭議的人選，這才有團結的可能」。對於黨內裂痕的修補，顏文正說，政治峰迴路轉很正常，相信近期內就會有佳音，「談整合，我可能還不夠力量，但還有大人（指盧秀燕）在呢！」
民眾黨主席柯文哲今天南下台中演講，但行程不公開。江和樹日前透露，今天將和主席交換立委人選的看法。目前被提及的，包括前立委蔡壁如、民眾黨發言人楊寶楨。