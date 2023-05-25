為國內國際金融專業人才培訓 「安鑫知識學院」正式啟動
近來國際銀行金融事件頻傳，又國內銀行理專監守自盜的問題時有所聞。金管會表示「零容忍」，期待金融機構能將誠信文化滲透到企業各個角落。但，如何健全金融市場秩序及提升金融理財人員素質？安鑫知識學院創辦人林玲真表示，需要政府、金融機構與民間專業共同攜手，走向國際化財富管理市場的發展趨勢。因此，國際金融人才培育機構「安鑫知識學院」正式啟動！
本報訊
林玲真除了受邀台灣金融研訓院出版《私人銀行與高資產顧問的第一本書》，更常年於中央大學財務金融研究所（EMBA）講授財富管理產業趨勢議題，廣受肯定。其更於著作中指出，財富管理產業目前在台灣多是在大型金融機構的理財部門較多討論。但在國際上所指的財富管理業者身分有7種，包括私人銀行、信託銀行、直接銀行、投資銀行，以及家族辦公室、資產管理公司、理財顧問公司等。更強調，民間機構推動財富管理產業國際發展趨勢不容忽視，國內人才培育更是刻不容緩！
安鑫知識學院為國內金融機構培育國際觀高階理財經理人、私人銀行家、資產管理人才、國際金融人才、國際財務顧問與高資產顧問師等，集結業界名師：國際資產管理專家林玲真、金融研訓院菁英講座方士維、古董與藝術鑑賞大師曾肅良教授、法律諮詢顧問劉韋廷律師、徐銘鴻金融律師顧問、國際私募基金董事吳俊宏美國會計師、國際投資總監林佳蓁、國際經營培訓輔導與心理學大師林正光、珠寶玉石鑑定專家林蘭東、上市櫃輔導顧問魏育民博士以及國際荷盛顧問公司策略聯盟，共同開班數位學習課程，是國際專業人才的培育搖籃。
在財富管理國際市場，專業顧問公司與金融機構以策略聯盟的方式，共同服務高端客戶。除解決客戶國際資產的管理痛點，更協助銀行客製化顧問服務高資產客戶，共創三贏。