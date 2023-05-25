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《變身少女露比》海怪公主成英雄！迎戰「邪惡反派」美人魚

▲《變身少女露比》海怪公主（左）化身英雄，美人魚（右）卻成了邪惡反派。（圖／UIP）
▲《變身少女露比》海怪公主（左）化身英雄，美人魚（右）卻成了邪惡反派。（圖／UIP）

記者黃雅琪/綜合報導

夢工廠喜劇動畫新作《變身少女露比》主角竟是「海怪公主」，她將開戰大反派「邪惡美人魚」；本片故事發生在少女之間明爭暗鬥的高中校園，主人翁是一個靦腆害羞的少女，有一天她發現自己擁有傳奇神話中的海怪皇室血統，而且她在海底深處的宿命，遠遠比她想像的更宏偉。

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▲《變身少女露比》全新英雄海怪公主。（圖／UIP）
▲《變身少女露比》全新英雄海怪公主。（圖／UIP）
導演科克德密科喜愛顛覆傳統的故事：「《變身少女露比》最讓我感到興奮的是，能夠去翻轉神話中的海怪和美人魚！以往「海怪」總是被描繪成可怕的怪物，但在這部電影中，我們想要把海怪塑造成強大又善良的海洋守護者。同樣的，我們也希望顛覆「美人魚」既定的形象，創造出更複雜的另類神話，挑戰觀眾的期望。」

結果導演創造出一部視覺華麗、情感豐富又幽默搞笑的海洋版成長故事，一個女孩在世界上尋找歸屬感，並學到她一輩子也無法想像的課題。夢工廠動畫總裁瑪吉科恩表示：「夢工廠動畫一直以來都有個顛覆英雄旅程的喜劇傳統，無論是拯救公主的巨怪、成為戰士的熊貓，還是力求改變的維京少年和他受傷的龍。」

▲《變身少女露比》顛覆傳統故事，6月30日在台上映。（圖／UIP）
▲《變身少女露比》顛覆傳統故事，6月30日在台上映。（圖／UIP）
《變身少女露比》故事敘述，善良體貼、性格彆扭的16歲少女露比吉爾曼（拉娜康多配音）很想要融入海岸高中的生活，但是她總覺得其他同學都把她當成隱形人視而不見。露比替她暗戀的滑板少年（賈布克楊懷特配音）補習數學，但是他似乎只是佩服她的功課很好，而且她那護女心切的虎媽（東妮克莉蒂配音）不但禁止她和學校的酷同學一起去海灘玩，還嚴格規定她永遠都不准下水游泳。

露比違反了媽媽的頭號禁忌，將會發現她是「海怪女王」戰士的直系後代，而且天生注定就要繼承她霸氣十足的外婆（珍芳達配音），也就是七海女王戰士的王位。海怪一族發誓要捍衛這個世界和所有的海洋，而且從古至今都一直在對抗虛榮浮誇、渴望權力的「美人魚」一族。

但是露比卻遇到一個既嚴重又迫切的問題，學校新來的轉學生雀兒喜（安妮墨菲配音）不但長得漂亮又受歡迎，又剛好是一隻美人魚。如果露比想要保護她最愛的人，就必須勇敢接受她真正的身分，而且要大大地茁壯成長。《變身少女露比》6月30日在台上映。

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