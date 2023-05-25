內湖500萬離奇搶案！幕後藏鏡人為弘仁會要角落網 慘遭收押
3月23日上午，一名謝姓女子先後前往2家銀行提領500萬元，結果在內湖區行愛路上，突然遭4名搶匪持辣椒水搶劫，車上現金全遭劫走，警方當天下午就逮捕4名男子，目前皆遭羈押禁見，內湖分局組成專案小組調查，幕後指使者疑為竹聯幫弘仁會23歲李姓男子，本（5）月23日在新北市三重區拘提他到案，檢方已聲押獲准。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，3月23日上午，一名謝姓女子先在在南港區三重路國泰世華銀行提領500萬，隨後前往內湖區第一銀行再提領195萬後，打算離去，豈料突遭到搶匪開車門噴辣椒水，並搶奪500萬元，該男子隨即搭乘一輛自小客車離開現場。
案發1小時後，4名犯嫌在新北市貢寮區被逮，並起獲500萬贓款，事後經警方調查，26歲陳姓男子為主要策畫者，為詐騙集團成員，負責賣帳戶，全案疑似因為不滿謝女把現金拿走，因此才找來21歲黃姓男子、22歲邱姓男子及25歲莊姓男子，一起實行黑吃黑的搶劫案。目前檢方已向地方法院聲請陳等4人羈押獲准。
後續專案小組調查發現，幕後指使主嫌疑為具有弘仁會背景的李姓嫌犯，23日發動搜索將李嫌查緝到案，現場並起獲相關證物、違禁物，由於涉嫌強盜案件重大，檢察官聲請羈押獲准。