選罷法第26條「黑金槍毒終身禁選」修正　立院黨團協商決議保留

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邱顯智質疑，若照行政院版本所滲透意識形態，這不是他所認識的台灣，過去在游錫堃與民進黨團總召柯建銘努力下在國會打拼30多年，台灣是多元包容的，還是亞洲的同婚國家，怎麼會開倒車？
邱顯智強調，《選罷法》涉及里長、鄉民代表、縣市議員到立委，難道容納不下一個被判緩刑，因此就終身不得參選，開什麼玩笑？他舉例，《毒品危害防制條例》百百種，有的罪很輕微如種植大麻種子，觸犯此罪被判易科罰金或幾個月刑期，因此就終身不能參選村長，這會有比例原則問題。
邱顯智表示，台灣的共同體邊界應越來越擴大，並將所有人包容進去，總是要給人一點機會，這樣才是正常的做法。他強調，若要執行應以刑度區分，如判三年以上限制參選五年、判五年以上限制參選七年、七年以上限制參選十年，此情形才是妥當做法，若沒定讞一審判十年以上，就被限制終身不得參選，這會強烈違反無罪推定。
內政委員會召委陳玉珍指出，該案在委員會討論多次，甲案為委員會通過、乙案為綜合邱顯智及民眾黨意見推出建議修正案，差別包括洗錢違罪，是否終身不得參選？建議修正有刑度，緩刑要有保留時間，都是比例原則問題。
陳玉珍說，緩刑及免刑宣告一定時間不能選，緩刑通常是微罪，並限制參選期限，另十年以上判決未確定，委員會刪除是因無罪推定，意即一審有罪、二審可能無罪還沒定讞。
不過，民進黨團總召柯建銘說，對於第26條如何修正？各黨都有不同立場，包括原住民族群但書，他們可能不會接受，委員會到院會也可能會有不同立場。他認為，送到院會才是最終版本，各黨團不應在這互相刺探彼此版本，呼籲各黨都有政治立場，要怎麼修就自己開黨團會議，表決時拿出來再准審。
民進黨立委鄭運鵬則質疑，該條委員會審查通過，但委員會又有建議修正條文分甲案、乙案，「這代表委員會沒共識也沒簽名」，兩案沒有共識還拿到黨團協商，還硬要講有共識。
最後，見朝野黨團仍未達成共識，游錫堃宣布協商結論，並促各黨團就結論修改。游錫堃表示，一、協商通過條文第32條、第47條，增訂第51條之3、第74條、第104條、第110條及第112條；二、保留條文第26條；三、條文、條次、引述條文之文字，及相關法制用語，授權主席與議事人員整理。
四、其餘均照審查會審查結果通過；五、本案院會進行處理時，非保留部分宣讀後均允已通過，保留部分均予保留，院會處理前由各黨團推派一人，依序時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨團、民進黨團輪流發言，每人發言時間3分鐘，完畢後各該保留條文均不再發言，並依上開黨團順序進行各保留條文黨團版本之處理。