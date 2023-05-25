特企／G.R.A.C.E創辦人芮芮 靠文字凝聚數百人
過去大家使用社交軟件的習慣幾乎是抱持著輕鬆的角度觀看、使用，比方說曬恩愛、曬包包、曬玫瑰、曬生活美好等等，完全可以把個人社群帳號經營成一本私人相簿，而因此在網路的空間上走紅的案例，這幾年可謂是層出不窮，甚至帶動了許多新一代社群經營者的崛起，而其中有部分經營者開始轉換型態，不再採取以過往輕鬆的話題做為經營與輸出的重點，反而是以「內容」為重，以利用文字完成寫作、人像錄製的方式做個人觀點的呈現，甚至以此作為曝光品牌的渠道，讓所有人相信社群不單單只能用來交友，亦能成為提供學習資源的平台。
而近兩年較鮮明的案例，像是G.R.A.C.E專業培訓創辦人芮芮，在個人社群定期定時定量輸出積累文字已破百萬字數，且寫的內容完全是職場人、創業家、老闆們的一大福音，通過長期堆疊、每日的思維分享寫出力量，因此吸引一票對學習感興趣的受眾，砸六七位數進修學習，完全驗證個人經營的方式會影響受眾的喜好與認知，且運用網路的號召力，還在2023年舉辦現場活動：《進修說明會—清醒精進，頂峰齊聚！》，將線上各個產業的菁英人士聚集在一起，凝聚數百人、數千個品牌為了進修、投資自己的腦袋而抵達現場，此影響力與黏著更是不容小覷，完全顛覆現代人認為只要從學校畢業就不需要學習的觀點，完全改寫社群經營者既有的經營路線。
由此可見社群空間不單單只能透過分享美好、美物、美食、美好的愛情家庭而成名，光靠寫作也能寫出專屬個人的名片，透過這樣的方式與觀眾做溝通、互動，更能成為替品牌加分的籌碼，且同時改變觀眾的認知，再次驗證任何一種經營方式皆有專屬的受眾願意買單。
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