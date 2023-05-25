59歲席曼寧賣光3間房產「錢夠活40年」 不婚習佛：男人是麻煩
59歲「花系列」混血美女席曼寧7年沒拍戲，今（25）日出席大愛《早點回家》首映記者會，受訪談到賣光手上3間房，存款夠活40年，完全不想找另一半，她笑說男人其實是個麻煩，「我跟很多人演過戲，周圍的男主角80%都不出色。」
記者羅凌筠/台北報導
席曼寧21歲就買人生第1間房子，從影多年來買了4間，近年賣出3間房產，僅留淡水的家，要等自己身體不行了再賣。席曼寧表示賣房的積蓄，足以生活40年，她照顧八旬父母，1個月支出12萬，姑媽生前每個月醫療費9萬6千元也是她付，賺的錢都花在家人身上。
席曼寧理財之道很簡單，年輕時租屋被房東趕，她開始自己買房子，「我想學做生意就買辦公室，怕以後不紅就買店面，總共買了4間房，現在剩下1間。」對於演藝事業隨緣，她說現在找她演的角色，不是媽媽就是阿嬤，「我不想演阿嬤！所以慢慢學做生意。」
席曼寧不婚遁入佛門，光當慈濟師姐就很忙碌，她透露生活就是台北、台南兩頭跑，「有一半的時間在台南照顧父母，另一半時間待在台北在慈濟值班擔任導覽志工。」身後事也已經規劃好了，她的保險受益人是慈濟單位，想把錢全數捐給慈濟，「留錢不如留德。」