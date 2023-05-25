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獨／昨牽手朱立倫今共餐柯文哲　羅廷瑋力促中六藍白合

▲獲國民黨提名參選立委的羅廷瑋（紅框左一），赫然出現在柯文哲的便當會，兩人之間隔著前主委郭達鴻。（圖／讀者提供，2023.05.25）
▲獲國民黨提名參選立委的羅廷瑋（紅框左一），赫然出現在柯文哲的便當會，兩人之間隔著前主委郭達鴻。（圖／讀者提供，2023.05.25）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨主席柯文哲今晚到台中東海大學演講，事前以黨主席身分與市黨部主委江和樹等人便當會、討論立委布局。昨天接受國民黨徵召參選立委的市議員羅廷瑋赫然在座！據了解，柯文哲雖不願鬆口總統選舉藍白合，但在立委選舉部份，有望透過羅廷瑋的模式建立藍白合作基礎。

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2024年總統選舉，藍綠白角逐之勢大致底定，民眾黨提名柯文哲參選總統後，柯在中部的第一場活動，即是今（25）日晚間接受東海大學學生議會邀請演講，題目是「跳脫框架，新力量崛起」。

據江和樹事前透露，今天下午有一場不公開行程「有機會討論立委選舉佈局」。但參與人士到場時，卻發現這場便當會除了柯文哲、江和樹、前主委郭達鴻、前縣議員候選人魏嘉慶、支持民眾黨的地方知名醫界人士等人，台中市議員羅廷瑋赫然在列。

▲羅廷瑋昨天獲國民黨中常會徵召提名，拉著朱立倫、侯友宜的手高喊凍蒜。（圖／翻攝國民黨臉書，2023.05.25）
▲羅廷瑋昨天獲國民黨中常會徵召提名，拉著朱立倫、侯友宜的手高喊凍蒜。（圖／翻攝國民黨臉書，2023.05.25）
羅廷瑋昨天甫獲國民黨中常會徵召提名，將參選台中市第六選區立委。早在國民黨人選未定之時，江和樹7日便在自己臉書開直播，公開支持羅廷瑋參選，他表示兩人都是從里長做起，彼此英雄惜英雄，「現在他有機會進入國會，不要因為一個百年政黨被卡關」、「如果國民黨提名羅廷瑋，我保證民眾黨不會出來攪局」，還放話若羅廷瑋未獲提名，民眾黨有可能與羅合作。

江和樹先以民眾黨部主委身份力挺，如今羅廷瑋現身柯文哲的便當會，是否代表明年立委選舉，將由羅廷瑋開始，開啟藍白合的合作模式？據了解，羅廷瑋得知柯文哲今天到台中，透過友人安排會面，希望民眾黨不要在中六選區安排選將，柯文哲雖未置可否，但便當會後開心與羅廷瑋合照。

▲羅廷瑋和柯文哲相談甚歡，還開心合照。（圖／讀者提供，2023.05.25）
▲羅廷瑋和柯文哲相談甚歡，還開心合照。（圖／讀者提供，2023.05.25）
至於這「友人」是否為江和樹，江和樹不願證實，只透露今天便當會討論民眾黨的立委選舉佈局，預計會在台中推出一至二個人選，其中第七選區可望由「刺客」出征。

羅廷瑋晚間否認他是專程為自己的選舉參與便當會，並表示係對「東海藝術週」與柯文哲交換看法，「阿北」對年輕人參政多所肯定、也分享不少心得，雙方相談甚歡。

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