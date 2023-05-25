獨／昨牽手朱立倫今共餐柯文哲　羅廷瑋力促中六藍白合

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據江和樹事前透露，今天下午有一場不公開行程「有機會討論立委選舉佈局」。但參與人士到場時，卻發現這場便當會除了柯文哲、江和樹、前主委郭達鴻、前縣議員候選人魏嘉慶、支持民眾黨的地方知名醫界人士等人，台中市議員羅廷瑋赫然在列。
羅廷瑋昨天甫獲國民黨中常會徵召提名，將參選台中市第六選區立委。早在國民黨人選未定之時，江和樹7日便在自己臉書開直播，公開支持羅廷瑋參選，他表示兩人都是從里長做起，彼此英雄惜英雄，「現在他有機會進入國會，不要因為一個百年政黨被卡關」、「如果國民黨提名羅廷瑋，我保證民眾黨不會出來攪局」，還放話若羅廷瑋未獲提名，民眾黨有可能與羅合作。
江和樹先以民眾黨部主委身份力挺，如今羅廷瑋現身柯文哲的便當會，是否代表明年立委選舉，將由羅廷瑋開始，開啟藍白合的合作模式？據了解，羅廷瑋得知柯文哲今天到台中，透過友人安排會面，希望民眾黨不要在中六選區安排選將，柯文哲雖未置可否，但便當會後開心與羅廷瑋合照。
至於這「友人」是否為江和樹，江和樹不願證實，只透露今天便當會討論民眾黨的立委選舉佈局，預計會在台中推出一至二個人選，其中第七選區可望由「刺客」出征。
羅廷瑋晚間否認他是專程為自己的選舉參與便當會，並表示係對「東海藝術週」與柯文哲交換看法，「阿北」對年輕人參政多所肯定、也分享不少心得，雙方相談甚歡。