日本男持槍開火釀2警1女亡！藏民宅續與警僵持 屋內尚有人遭挾持
日本長野縣中野市，今（25）日下午當地時間4點半左右，驚傳有一位男子持刀械與霰彈槍攻擊民眾，警察到場後也被男子開槍射擊，造成兩位警察與1位女子死亡。另外還有一位男子受傷，但仍在現場沒有送醫，無法確認傷勢。男子遭到警方追捕後，躲藏在附近一處民宅，與警方僵持至深夜，期間民宅內一位女子順利脫逃。警方證實屋內尚有其他民眾，外傳男子躲藏的民宅是當地議長青木正道的住處，但尚未獲得確認。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NHK》報導，事發地是一處農村，村裡民眾都對發生這樣的暴力事件十分震驚。目擊者表示，下午4點多，正在田裡幹活時，看到一位女子奔跑過來求救，男子則持刀從後追趕。目擊者詢問男子為何要攻擊人，男子回答「因為我想」。
而警方到場後，男子拿出類似獵槍的霰彈槍朝警方射擊，之後便迅速逃離，躲在附近的一處民宅，與警方僵持直到深夜。期間當地時間7點50分與8點10分左右，陸續傳來槍響。警方呼籲周圍民眾不要外出，並將男子所在民宅周圍300公尺劃為淨空區，禁止車輛行人通行，並將該區內的住戶疏散至避難處。
當地時間晚上8點半，男子所在的屋內有一位女子順利逃出，不過屋內仍有其他民眾。
殉職的兩位員警是46歲的玉井義樹與61歲的池內卓夫，另一位死者則是年約40歲的女子，至於死者與男子是否有宿怨，警方還在調查。警方表示，如果到明早6點仍無法順利制伏男子，周圍的3所小學將會暫停上課，以策安全。