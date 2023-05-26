超商浩克確定分手女友了！女方發文證實 他遭警狂毆首發聲
桃園一名朱姓職業健美選手本月（20）日因情緒失控，赤裸上身在超商變身，將到場員警打到腦震盪，最後遭到員警拿出辣椒水跟警棍狂毆12下，雖然最後成功制伏嫌犯，但是執勤員警卻被火速懲處還移送法辦，引起社會軒然大波。然而外界傳聞他因為與女友感情出狀況才失控，雖然女方第一時間出面澄清是謠言，但最近根據雙方IG自介變動，加上女方的發文，可以確定兩人已經分手，而超商浩克也發出事件後的第一則貼文。
記者張嘉哲/綜合報導
對於朱男為何會在超商暴走，其實至今原因仍然不明，網路上謠傳是因為他買不到「黑胡椒雞胸肉」所以暴怒，後來也有身邊友人爆料是因為向交往三年多的女友求婚，結果失敗後心情相當鬱卒。女方一開始在IG回應說「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謠言止於智者，不清楚真相請不要以訛傳訛，只會造成更多受害者」。
對隨後，女方在同一天又在限時動態寫下「我不用自己盡快好起來沒關係吧？」緊接著過了幾日後，原本超商浩克跟女方都有在雙方IG上寫下「MY LOVE」的字樣，並且標記對方帳號，如今已經全部消失。
女方最新在（25）日在限時動態寫下「謝謝一直這麼關心我的你們，不管認識或者不認識，我都很謝謝你們給我堅強的愛，至於那些合照，心裡清空了我再收吧，這些過去都是我愛過的痕跡，現在逼著自己要收起來也是很難受」間接證實了自己與朱男已經分手。
而「超商浩克」的IG已經完全不見前女友的任何照片，而他自己帳號也重新公開，並且發出事發後第一則限時動態表示「我想比賽」，但也可以看出幾天前事件剛發生時，IG上還留有當時被出征的留言痕跡。