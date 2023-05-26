職業婦女肌膚初老5招預防　醫學美容如何選擇？醫師這樣說

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膠原蛋白、彈力蛋白流失 常見初老症狀浮現膠原蛋白、彈力蛋白是真皮層主要的彈性結構組成成分，劉怡慧醫師指出，25－30歲左右，膠原蛋白合成減少，膠原蛋白、彈力蛋白隨著年紀汰舊換新的速度也沒那麼快，再加上熬夜、荷爾蒙等影響，以及表情活動、地心引力等的拉扯，30－35歲左右就會開始在臉上看見一兩個小缺陷漸漸浮現。
過去因為疫情須配戴口罩，眼睛周圍的肌膚狀況成為許多職業婦女在乎的部分。劉怡慧醫師提到，眼下細紋、魚尾紋是三四十歲左右的女性常會前來諮詢的問題，而職業婦女有很大的家庭、工作壓力，可能會產生「皺眉紋」，因此眉心之間的細紋也是婦女常常想詢問的部分。
預防肌膚初老症狀 醫師傳授5招此外，法令紋也是許多職業婦女困擾的肌膚初老症狀，劉怡慧醫師表示，這些在醫學美容上，都有不錯的方法，可以針對個別狀況做一些調整。而醫師也針對肌膚初老問題提供了以下5項預防方法：
1. 保持良好心情、減少壓力
2. 維持良好作息、飲食
3. 適度保養、防曬：紫外線會對皮膚膠原蛋白、DNA等造成破壞，劉怡慧醫師指出，隨著年紀，修補能力會越來越差，若再有破壞，膚況會越來越不穩定，因此防曬相當的重要。
4. 避免會造成肌膚折損的生活習慣：
- 皮膚彈力蛋白、膠原蛋白流失，皮膚會變薄，表情較豐富或有習慣性的表情動作時，肌膚會拉扯產生折損
- 有過敏症狀、揉眼，或是長期戴隱形眼鏡等，眼袋、眼睛下方的鬆弛、上眼皮的鬆弛也會較快出現
- 側睡或趴睡會推擠、擠壓皮膚，法令紋、臉頰的初老問題也會出現。劉怡慧醫師表示，如果很在意法令紋，又很喜歡側睡或趴睡的話，建議可以把這習慣改掉，將會減緩這些地方的長期折損
醫學美容怎麼選？ 醫師分析3電音波之不同如果職業婦女沒有時間去保養自己的肌膚，想透過醫學美容讓肌膚獲得有效、安全、自然地改善，劉怡慧醫師指出，可以先從每年1次的定期電音波入門。
而電波、音波、電音雙波又有以下不同：
- 電波：用探頭接觸皮膚表面，藉由皮膚裡的電阻產生熱能。適合皮膚表面問題的改善，但比音波更有痛感。
- 音波：可高溫定點於深層的筋膜層、真皮層下層或上層等，但表面不會有高溫產生。適合改善結構性的老化問題、深層的拉提。
- 電音雙波：適合表面老化且臉部又有嚴重垂墜的情況，可做整體的改善。
許多職業婦女生活都以工作、家庭為中心，同樣身為職業婦女的劉怡慧醫師提醒，除了藉由醫學美容改善肌膚外，職業婦女應適度地將工作、家庭、自己的生活做時間分配跟切割，不然會對身心造成很大的壓力，憔悴、初老的狀況也會提早出現。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57943
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