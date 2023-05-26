災害搶修工程爆弊案 前石碇區長涉收賄讓業者獨攬工程
新北市石碇區公所4年前辦理災害緊急搶修工程標案時，前區長李浩榕等人涉收受廠商賄賂，洩漏標案底價，護航廠商得標，檢調25日兵分12路搜索、約談李等14人到案，今（26）日清晨依違反《貪污治罪條例》等罪，將李浩榕、技士黃志仁、涉嫌行賄的得標廠商高盛公司負責人李植慶等3人聲押禁見。里長王金洞等 11人各以3萬至20萬元交保，另3人請回。
記者潘千詩／台北報導
檢調獲報，石碇區公所於2018年至2022年間，辦理「新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」標案，當時擔任區長的李浩榕、工務課技士黃志仁等人涉將標案底價告知投標廠商高盛公司，護航廠商得標，事後收受賄賂。
調查發現，李浩榕任職石碇區長期間，歷年的石碇區災害緊急搶修復建作業工程，幾乎都由李植慶的公司得標，且2人在工程開標前後頻繁接觸，事後李植慶的公司投標價格，都能以極為接近底標的價格獲得工程，期間也經常餐敘、手提「可疑物品」。
檢調認為，李、黃、王等人涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄、圖利、《刑法》洩密、《貪汙治罪條例》違背職務行賄、《政府採購法》詐術投標等罪嫌且犯罪嫌疑重大，又有勾串之虞向法院聲請羈押禁見。