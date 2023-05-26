葛來儀認為北京傾向支持他！柯文哲：我是最能跟中美溝通的人
熟悉兩岸的華府學者葛來儀（Bonnie Glaser）今（26日）說，北京對國民黨總統參選人侯友宜並不熟悉，把侯與前總統李登輝作聯想，她認為北京傾向支持曾往來過的民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲受訪表示，他自認是有辦法與美國、中國都溝通的人，大家講清楚底線，「如果你侵犯到我的底線，我跟你拚！但你沒有侵犯到我的底線，大家來談」，因此他解讀葛來儀的話，在參選人之中，「柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人」。
Newtalk新聞
「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀今出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）談論台灣選舉議題，談到此次總統大選中國較屬意哪位參選人，葛來儀認為，民進黨總統參選人賴清德過去發言讓北京緊張，加上民進黨被視為傾向獨立，賴被認為算黨內較激進派；至於侯友宜，北京也對他感到不安，因是本土台灣人，讓對岸聯想到李登輝，中國對他不甚熟悉。相較之下，柯文哲在台北市長任內透過雙城論壇與中國有些合作交流，她認為比起賴、侯，中國比較願意「支持」柯文哲。
柯文哲上午於競選辦公室召開「KP競選募款集資『回饋小物』開箱記者會」並受訪，談及葛來儀的分析，柯認為，他每次說我們在中美之間取得平衡，「我認為我是一個有辦法跟美國溝通，也有辦法跟中國溝通的人」。
柯文哲強調，溝通還是很重要，買賣不成仁義在，你有你的底線、我有我的底線，大家講清楚，「如果你侵犯到我的底線，我跟你拚！但你沒有侵犯到我的底線，大家來談」，他不管對美、中都表達同樣態度，所以正確講法是他520宣布參選時講的話，他希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子，我們希望台灣是美麗之島——福爾摩沙，而不是像外國媒體在講的「全世界最危險的地方」，搞到連股神巴菲特都趕快把資金抽走，這不是他所希望的。
柯文哲也說，希望藉此讓台灣成為一個團結和諧的社會，而不是分裂鬥爭的社會。所以他解讀葛來儀的話，在所有參選人中，「柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人」。
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