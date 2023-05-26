腦中風新藥曙光　最新研究：7藥材中藥複方有望治療

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FDA核准腦中風藥物僅一種腦中風（腦血管疾病）長年盤據我國十大死因第4名，造成失能的後遺症是成人殘障的主因之一。目前主要且唯一為FDA核准的治療藥物是使用血栓溶解劑(tissue plasminogen activator, tPA)，僅限於治療發病3小時內的缺血性腦中風患者，使用上還有諸多限制，且已受損的神經細胞與周邊組織無法恢復，必須藉由物理職能訓練復健使其他未受損的神經細胞產生替代作用，使身體恢復部份的機能，非常辛苦且成效及復原速度都慢。
國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍說明，缺血性腦中風會引發大量谷氨酸(glutamic acid)釋放，造成鈣離子大量進入細胞及神經細胞凋亡。
經研究發現，中藥複方PM012可減少興奮性胺基酸誘導的細胞內鈣離子流，降低神經細胞死亡，在動物實驗中發現PM012明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的運動行為障礙。在阿茲海默症動物模式中，PM012也增強了神經營養因子(BDNF)的表現，提高保護能力，並改善了記憶障礙。
相關研究成果已於今年2月刊登在國際期刊《公共科學圖書館：綜合》(PLOS ONE)上，期望能對腦中風患者的治療提供新的思路。
▲國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍（左2）說明，中藥複方PM012在動物實驗中明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的運動行為障礙。
PM012由7種藥材萃取而成熟地黃
山藥
山茱萸
茯苓
澤瀉
牡丹皮
枸杞
中國醫藥大學醫學系藥理學科教授陳玉芳表示，PM012的藥材與坊間「六味地黃丸」有6藥相同，包含可滋陰補腎、生血生精的熟地黃，瀉腎利濕的澤瀉，補益脾陰而固精的山藥，淡腎脾濕的茯苓，滋養肝腎、收澀精氣的山茱萸，以及清瀉肝火的牡丹皮。另外增加的藥方為枸杞，富含豐富維生素，有助於黏膜修復。
陳玉芳強調，中藥不像西藥一體適用，須視每個人的體質與病況調配，成分比例失之毫釐差之千里，提醒民眾不可自行拿此藥方到中藥房抓藥。PM012對於腦中風的治療功效仍需經人體臨床試驗、取得藥品許可證等程序，且使用要經中醫師判斷，才能確保安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57928
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