謝盈萱真的不能當美女！拍廣告警告「我很容易歪掉」：會想搞笑
戲劇女神謝盈萱好事連連，去年雙料入圍金鐘獎封后，更獨挑大梁擔任金馬獎主持人，正面、健康的形象，讓她再度連莊代言健康食品！曝光的宣傳片拍攝花絮，謝盈萱提到「再多會歪掉哦」、「我很容易歪掉」等台詞，讓粉絲很好奇，她聽聞笑說：「會歪掉是因為我真的很不會做很『美女』的動作或表情，每次這種時候就會想忍不住搞笑！」
記者楊穎軒／綜合報導
謝盈萱表示，今年影片的拍攝主軸是「每天只要好一點」，同時很符合追求完美的她，對於生活與自身的理念，她也分享心法：「有時候很難要求自己要瞬間達到100分，但當持續做一件事、堅持一個好習慣，漸漸地就能感受到每天越來越進步，事情自然也會越做越好。」片中謝盈萱展現活潑的另一面，更首度挑戰高難度瑜伽動作，獲得工作人員和瑜伽老師一致好評。
戲約、廣告代言應接不暇，蠟燭多頭燒的謝盈萱，被問到如何平衡工作與生活，她表示：「祕訣就從養成日常的好習慣開始。」身為實力派影后，一舉手一投足都充滿戲劇張力，日常生活中會透過跳舞或肢體律動來減壓嗎？謝盈萱透露：「有時在家聽到動感的音樂會跟著一起跳起來，但也是隨便亂跳，跳很醜很奇怪也沒關係的那種。」